ميزة جديدة في Reels إنستجرام لازم تجربها في الفيديوهات

في خطوة جريئة لمواكبة المنافسين، تستعد إنستجرام لزيادة الحد الأقصى لطول مقاطع ريلز الخاصة بها إلى 10 دقائق، وفقًا لمطور الأجهزة المحمولة ألساندرو بالوزي. حاليًا، تبلغ مدة مقاطع ريلز 3 دقائق، وهذه التغييرات لن تمنح إنستجرام ميزة فحسب، بل ستجبرنا أيضًا على إعادة التفكير في كيفية تصنيف منصات التواصل الاجتماعي.

إنستجرام قد تتطلع للتنافس مع تيك توك بهذه الخطوة

بينما يسمح تيك توك لمستخدميه بتحميل مقاطع فيديو مدتها 10 دقائق، فإن قفزة إنستجرام إلى مجال الفيديو الممتد تثبت أنها غير مستعدة لأن تكون محصورة في منصة للصور ومقاطع الفيديو القصيرة. يبدو أنها جزء من اتجاه أكبر حيث لم يعد عمالقة التواصل الاجتماعي راضين عن الاكتفاء بمجالاتهم الأصلية. أصبحت الأوصاف طويلة الأمد لإنستجرام باعتبارها "منصة الصور"، وتيك توك باعتبارها "منصة الفيديو القصير"، ويوتيوب باعتبارها "منصة الفيديو الطويل" عفا عليها الزمن.

يوتيوب مثال آخر على ذلك. في خطوة متناقضة على ما يبدو، فإنه يسعى للحصول على حصة من سوق الفيديوهات قصيرة المدة، حيث يطرح ميزات تجعله يبدو أكثر تشابهًا مع تيك توك. إذن، ما هي النهاية هنا؟ الأمر بسيط: أن تكون المنصة "الكل في واحد".

أكد ميتا، الشركة الأم لإنستجرام، أن لقطات الشاشة “السكرين شوت” التي تم مشاركتها حول تمديد ريلز هي من "نموذج داخلي". بينما لم يحددوا متى سيتم طرح هذه التغييرات، فمن الواضح أن الحدود بين هذه المنصات تتلاشى بمعدل غير مسبوق. لم يعد الأمر يتعلق بمواكبة المنافسة فحسب؛ يتعلق الأمر بكسر الحواجز وتوسيع الآفاق.