لجنة الأسرة بالحوار الوطني تنتهي من وضع قانون الوصاية بعد وفاة الأب.. تفاصيل

قالت دينا المقدم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أهم توصيات لجنة الأسرة في الحوار الوطني في قانون الوصاية بعد وفاة الأب هو ذهاب الوصاية مباشرة بعد وفاة الأب إلى الأم، ورقمنة إجراءات الحصول على الالتزامات المالية للأطفال، وإنشاء صندوق لإدارة أموال القصر لاستثمارها.

‏وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "٨ الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن هذه الإجراءات ستكون في اللائحة التنفيذية للقانون بعد التعديل التشريعي، مؤكدة أن هذا القانون كان عليه خلاف كبير جدا والخروج بتوصيات محددة من جلسات الحوار الوطني المرتبطة بهذا التعديل امر جيد.