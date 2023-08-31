عاش الغنى والفقر.. ناقد فني يكشف تفاصيل مؤلمة من حياة إسماعيل ياسين

كشف الناقد الفني الهامي سمير، تفاصيل عن حياة الفنان إسماعيل ياسين، قائلا: “الفنان الراحل إسماعيل ياسين كان غنيا وفقيرا في نفس الوقت، حيث أنه ولد من عائلة غنية كانت تتاجر في الذهب، وفى البداية كان يعيش فى حياة مرفهة جدا، نظرا لأن جده كان يعشقه جدا حتى توفي، وتولي والده التجارة حتي تعرف على مجموعة من الأشخاص وأصبحت لديه مشاكل وتحول من صاحب محلات إلى صنايعي”.

وأضاف الناقد الفني إلهامي سمير، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن والدة إسماعيل ياسين كانت تحاول أن تسترجع والده إلى الطريق الصحيح ، معقبا: “وصلت لدرجة أن إسماعيل ووالدته لم يجدوا أموال للعلاج وأصابوا بأمراض صدر كثير، ووالدته توفت من زقة من والده فى مشكلة ما بينهما”.

وتابع الناقد الفني الهامي سمير: “بدأ إسماعيل فى تلك اللحظة أن يعيش فى مأساة حقيقية مثلما كان يقول، لأن والده لم يكن موجودا طوال الوقت وكان يلعب دائما فى الشوارع، وكان بيفضل قاعد فى الضلمة فى المنزل وحده لأنه كان قصير فى عمر الست سنوات، ولو كان حد من الجيران جابله أكل كان يأكله”.