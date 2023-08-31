ازاي تمسح الذكريات السيئة من دماغك |فيديو

‏قالت الدكتورة صفاء حمودة أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، أن المشاعر العالقة بالذهن تكون نتيجة صدمة أو موقف سيئ حدث للإنسان و تكون نسبة تأثيرها على البشر متفاوتة.

‏‏وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج "٨ الصبح"، المذاع عبر شاشة "dmc"، أن كلما يكون الشخص لديه مرونة نفسية ونضج نفسي أفضل كلما استطاع تخطي مثل هذه الذكريات وإذا استطاع الشخص النظر على الموضوع ككل وليس على التفاصيل الصغيرة فقط التي أثرت فيه كلما كان الشخص ناجح في حياته واستطاع تخطي مثل هذه المواقف.

‏وأضافت أن أول شيء للتخلص من الذكريات السيئة معرفة أن هذا الأمر قد انتهى وهو من الماضي ولا يجب التركيز عليه وإعادة استدعاء هذه الذكريات في أوقات الفراغ أمر سلبي جدا ولا يساعد على النسيان.