نفسي أقاطع الدوري المصري.. تعليق مثير لـ ميدو بأحدث ظهور

شارك احمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، منشوراً، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أكس.

وكتب: “‏والله العظيم نفسي أقاطع الدوري المصري ده كورة تعبانه وملاعب تعبانه ونقل تليفزيوني تعبان ولبس معظم الفرق تعبان ومعظم اللاعيبه بيروحوا عند حلاق واحد!!”.

من جانب اخر، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع أي فريق مشارك في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في الدوريات المحلية.

وبموجب قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فإن النادي الأهلي لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري لمدة شهر بسبب ارتباطات الفريق الأفريقية.

وتواجه إدارة المسابقات في اتحاد الكرة أزمة حقيقية بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف منع الأندية المشاركة في بطولة دوري السوبر الإفريقي من المشاركة في أي مباريات محلية.