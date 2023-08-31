قبل أيام من إطلاقها.. شاهد تويوتا سنشري 2024

ظهرة صور تشويقية لسيارة تويوتا سنشري موديل 2024 ، وتنتمي سيارة تويوتا سنشري الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سنشري بشكل أنيق وفاخر ، وتحتوي علي تصميم مميز ، وسيتم الاعلان رسميا عن سنشري يوم الأربعاء القادم الموافق 6/9/2023 من العام الجاري .

تويوتا سنشري موديل 2024

- محرك تويوتا سنشري

تويوتا سنشري موديل 2024

تعتمد تويوتا سنشري للحصول علي قوتها علي محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي ، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتجوا معاً قوة تصل الي 406 حصان .

- تفاصيل عن تويوتا سنشري

سيارة تويوتا سنشري كانت تقدم فقط في السوق الياباني وذلك لما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، وتحتوي سنشري اليابانية علي جسم سيارة طويل، وباب خلفي تم استبداله بالغطاء الخاص بصندوق السيارة .

تويوتا سنشري موديل 2024

قدمت شركة تويوتا لمحة عن سيارة سنشري موديل 2024 في النصف الثاني من شهر يونيو الماضي خلال العرض الأول لسيارتي الميني فان تويوتا ألفارد و تويوتا فيل فاير .

السيارة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي سيتم إنتاجها من سنشري لن تكون مرتبطة ميكانيكياً بـ السيارة السيدان التي تحمل نفس الاسم سنشري .