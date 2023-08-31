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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قبل أيام من إطلاقها.. شاهد تويوتا سنشري 2024

تويوتا سنشري موديل
تويوتا سنشري موديل 2024

ظهرة صور تشويقية لسيارة تويوتا سنشري موديل 2024 ، وتنتمي سيارة تويوتا سنشري الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر سنشري بشكل أنيق وفاخر ، وتحتوي علي تصميم مميز ، وسيتم الاعلان رسميا عن سنشري يوم الأربعاء القادم الموافق 6/9/2023 من العام الجاري .

تويوتا سنشري موديل 2024

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- محرك  تويوتا سنشري

تويوتا سنشري موديل 2024

تعتمد تويوتا سنشري للحصول علي قوتها علي محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي ، بالإضافة الي محرك كهربائي ينتجوا معاً قوة تصل الي 406 حصان .

- تفاصيل عن تويوتا سنشري

سيارة تويوتا سنشري كانت تقدم فقط في السوق الياباني وذلك لما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، وتحتوي سنشري اليابانية علي جسم سيارة طويل، وباب خلفي تم استبداله بالغطاء الخاص بصندوق السيارة .

تويوتا سنشري موديل 2024

قدمت شركة تويوتا لمحة عن سيارة سنشري موديل 2024 في النصف الثاني من شهر يونيو الماضي خلال العرض الأول لسيارتي الميني فان تويوتا ألفارد و تويوتا فيل فاير .

السيارة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات التي سيتم إنتاجها من سنشري لن تكون مرتبطة ميكانيكياً بـ السيارة السيدان التي تحمل نفس الاسم سنشري .

 

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