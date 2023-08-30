تويوتا تكشف سبب توقف مصانعها باليابان عن تجميع السيارات.. وتستأنف العمل اليوم؟

توقفت مصانع تويوتا موتور عن العمل في اليابان ، وذلك نتيجة عطل في نظام الإنتاج الذى أدي إلى توقف أكبر شركة بصناعة السيارات ، وأكدت الشركة انه تم بدء العمل من جديد اليوم في 25 خط إنتاج داخل 12 مصنعا بسوقها المحلي ، وسيتم تشغيل مصنعين آخرين علي مدار اليوم .

تويوتا تكشف سبب توقف مصانعها عن تجميع السيارات في اليابان

أوضحت شركة تويوتا قائلة " العطل لم ينتج عن هجوم إلكتروني على الأرجح"، حيث تتكون مصانع تويوتا من 14 مصنعا في سوقها المحلي وذلك يمثل ثلث إنتاج تويوتا العالمي، ولم تتوقف مصانع تويوتا عن العمل إلا 24 ساعة فقط .

تويوتا تكشف سبب توقف مصانعها عن تجميع السيارات في اليابان

ونوهت شركة تويوتا قائلة: "نتفهم أن الخلل في النظام لم يكن بسبب هجوم إلكتروني، ومع ذلك سنواصل التحقيق في السبب، ونود أن نعتذر لعملائنا وموردينا والأطراف ذات الصلة عن أي إزعاج ناتج عن تعليق العمليات".

تويوتا تكشف سبب توقف مصانعها عن تجميع السيارات في اليابان

وتابع متحدث شركة تويوتا قائلا "لم نتمكن من طلب المكونات؛ بسبب خلل في نظام الإنتاج، والخلل ليس ناجما عن هجوم إلكتروني، والشركة تتحرى سبب العطل الآن .

تويوتا تكشف سبب توقف مصانعها عن تجميع السيارات في اليابان

وتوقفت عمليات التصنيع في تويوتا العام الماضي عندما تعرض أحد مورديها لهجوم إلكتروني، وتسبب ذلك في تعطل استمر يوما واحدا، وأدي ذلك إلى خسارة 13 ألف سيارة، وخفض أسهم شركة تويوتا .