أرخص سيارة تويوتا في مصر موديل 2023 .. صور

تتنوع إصدارات شركة تويوتا اليابانية في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اختلاف القدرات الفنية والتقنية الخاصة بكل طراز، مع نقطة مهمة وهي عامل السعر، وتتصدر قائمة السيارات الارخص سعرًا بين طرازات تويوتا هي النسخة الشهيرة بيلتا 2023.
وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 الارخص سعرًا في مصر
مواصفات السيارة تويوتا بيلتا في مصر
- محرك سعة 1500 سي سي 4 سلندر، بقوة 103 حصان و138 نيوتن/متر.
- ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.
- تقنية الجر الامامي للعجلات.
- تسارع السيارة في مدة تستغرق 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
تجهيزات السيارة تويوتا بيلتا 2023
- مكيف هواء يدوي.
- سنتر لوك.
- جنوط 15 بوصة واخرى 16 بوصة.
- فرامل EBD.
- فرامل ABS.
- 2 وسائد هوائية للحماية.
- بلوتوث.
- مكبرات وصوتية ونظام ترفيهي.
- حساسات ركن.
- مثبت سرعة.
- كاميرا خلفية.
- شاشة 7 بوصة تعمل باللمس.
- مقود حركة متعدد الوظائف.
- زر تشغيل المحرك وايقافه مع دخول السيارة بدون مفتاح.
ابعاد السيارة تويوتا بيلتا 2023
- الطول 4490 مم.
- العرض 1730 مم.
- الارتفاع 1475 مم.
- الارتفاع عن الارض 145 مم.
- قاعدة العجلات 2650 مم.
- حجم حقيبة التخزين الخلفية 478 لتر.
سعر تويوتا بيلتا الرسمي موديل 2023 في مصر
تقدم الفئة الارخص من تويوتا بيلتا وهي ACTIVE بقيمة سعرية رسمية بلغت 640 الف جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية كاملة التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 695 الف جنيه.