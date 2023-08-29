عطل يعلق عمل تويوتا في اليابان

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن شركة "تويوتا" اليابانية ستعلق العمليات في جميع مصانع التجميع التابعة لها في اليابان؛ اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء، بسبب عطل في نظام الإنتاج، فيما سيُوقف على الأرجح الإنتاج المحلي لأكبر شركة سيارات في العالم.

وقال متحدث باسم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج، مضيفا أنه "ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح" وأن الشركة تتحرى السبب.

وعلقت تويوتا العمليات في 12 من مصانعها اعتبارا من صباح اليوم، مع بقاء اثنين يعملان. وقال المتحدث إن العمل سيتوقف في جميع المصانع الـ 14، مضيفا أنه لم يتضح بعد حجم الإنتاج المفقود.