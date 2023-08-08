عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 للأراضي الصحراوية

سيارة لاند كروزر
سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

أعلنت شركة السيارات اليابانية تويوتا عن طرازاها الجديد تويوتا لاند كروزر موديل 2025، وتنتمي لاند كروزر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر لاند كروزر الجديدة بتصميم خارجي مميز ومختلف عن سابقتها ، بالإضافة الي أن سيارة لاند كروزر تم تجهيزها للسير علي الطرق الصحراوية والغير مؤهلة .

سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

الكشف عن أقوى وحش للصحراء تويوتا شاص 2024

تويوتا تكشف عن جراند هيلاندر الجديدة.. صور

مقصورة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

- تصميم لاند كروزر الـ SUV الخارجي

سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة لاند كروزر موديل 2025 الـ SUV بالعديد من المميزات والتجهيزات الحديثة منها، تصميم حاد للزوايا بجسم السيارة، وكشافات أمامية دائرية جديدة، وشبكة مبرد ذات تصميم مختلف، وحروف مصممة بشكل كلاسيكي بشعار شركة تويوتا ، بالإضافة الي أن لاند كروز الجديدة تظهر بطول 4.92 متر .

- مقصورة تويوتا لاند كروزر الجديدة 

لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

تمتلك مقصورة سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة العديد من التجهيزات الحديثة والمتطورة منها، كسوة فاخرة للمقاعد، وشاشة عدادات رقمية وكونسول وسطي مرتب بشكل جذاب، وشاشة تعمل باللمس بجانب لوحة القيادة .

سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

تعمل سيارة تويوتا لاند كروزر علي منصة TNGA التي تعتمد عليها جميع موديلات سيارات البيك أب ، وتأتي لاند كروزر الجديدة بتوازن ناجح ، بالإضافة الي تكنولوجياتها التي تؤهلها علي السير بالطرق الوعرة، مع توفير كافة سبل الراحة ن يومكن لسيارة تويوتا الجددة أن تقوم بسحب وزن يصل الي 3500 كجم .
 

لاند كروزر الـ SUV لاند كروزر موديل 2025 مواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 تنكلوجيات تويوتا لاند كروزر 2025 تويوتا لاند كروزر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس الساعات المقبلة

وداعا ماسنجر .. مفيش رسايل بعد كده على فيسبوك

أدوية صرع وتخدير.. الطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية طبيب الساحل

نهاية حزينة.. شوبير يعلن رحيل جوهرة وسط الأهلي

12 % خصما من إيرادات التجار.. إجراء عاجل بسبب أسعار السجائر الجديدة

اثارة في الهرم.. عبدالمولى ينهي حياة زوجته وبناته الخمسة بـ الجيزة

91.5 % للطب 84 % للهندسة 91 % للأسنان.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى2023

مفاجآت في الصفة التشريحية لـ طبيب الساحل.. الجثمان متعفن وشق بفروة الرأس

موضوعات متعلقة

سيارات الغلابة.. 5 ماركات مستعملة أقل من 60 ألف جنيه

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر| صور

تسببت في مقتل الملك .. سيارات مخبئة تحت الأرض في العراق| صور

إزاي تحافظ على تابلوه سياراتك من التشقق| اعرف الطريقة

نظام تشغيل محرك السيارة كيف يعمل وما العوامل التي تؤثر عليه.. تفاصيل

معلومات مهمة يجب معرفتها قبل شراء إطارات لسيارتك | تفاصيل

أسعار شيفرولية MOVE موديل 2024

مواصفات سكودا كاميك 2024 بالسوق المصري | صور

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: أول سيارة كهربائية بصناعة مصرية ستكون متاحة خلال 9 شهور

أوكرانيا تكتشف «شبكة عميلات روسيات» في دونيتسك

روسيا تعلن قصف مركز قيادة في أوكرانيا والسيطرة على عدة مناطق

خناقة ثأرية كادت تقتل إسماعيل ياسين في حفل زفاف| اعرف القصة

وزير العمل: حريصون على التواصل مع نواب البرلمان باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي

أكثر الأشهر حرا على الإطلاق.. كيف أثر يوليو 2023 على العالم؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السجائر هتنزل امتى؟ مفاجأة مدوية للمدخنين.. وهذه الأسعار الرسمية

أمريكا.. فيديو لسيدة تفاجأت بخروج رأس كلب من مكان صادم في منزلها

4 وظائف في مأمن من الذكاء الاصطناعي.. كبيرة باحثين جوجل تكشف عنهم

حقيقة اعتزال شيكابالا| حرض اللاعبين على التمرد وأزمة جديدة داخل الزمالك.. تفاصيل

فيديو

مراتي طلعت راجل .. تفاصيل مثيرة في واقعة عروس البحيرة.. فيديو

متحور جديد من فيروس كورونا يهدد العالم| أعراضه غريبه وينتشر بسرعة

بعد تهديدها بالتدخل لإنهاء انقلاب النيجر.. تعرف على قدرات مجموعة "إيكواس"

500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ