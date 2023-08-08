مواصفات تويوتا لاند كروزر 2025 للأراضي الصحراوية

أعلنت شركة السيارات اليابانية تويوتا عن طرازاها الجديد تويوتا لاند كروزر موديل 2025، وتنتمي لاند كروزر الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر لاند كروزر الجديدة بتصميم خارجي مميز ومختلف عن سابقتها ، بالإضافة الي أن سيارة لاند كروزر تم تجهيزها للسير علي الطرق الصحراوية والغير مؤهلة .

سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

مقصورة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

- تصميم لاند كروزر الـ SUV الخارجي

سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

زودت سيارة لاند كروزر موديل 2025 الـ SUV بالعديد من المميزات والتجهيزات الحديثة منها، تصميم حاد للزوايا بجسم السيارة، وكشافات أمامية دائرية جديدة، وشبكة مبرد ذات تصميم مختلف، وحروف مصممة بشكل كلاسيكي بشعار شركة تويوتا ، بالإضافة الي أن لاند كروز الجديدة تظهر بطول 4.92 متر .

- مقصورة تويوتا لاند كروزر الجديدة

لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

تمتلك مقصورة سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة العديد من التجهيزات الحديثة والمتطورة منها، كسوة فاخرة للمقاعد، وشاشة عدادات رقمية وكونسول وسطي مرتب بشكل جذاب، وشاشة تعمل باللمس بجانب لوحة القيادة .

سيارة لاند كروزر موديل 2025 الجديدة

تعمل سيارة تويوتا لاند كروزر علي منصة TNGA التي تعتمد عليها جميع موديلات سيارات البيك أب ، وتأتي لاند كروزر الجديدة بتوازن ناجح ، بالإضافة الي تكنولوجياتها التي تؤهلها علي السير بالطرق الوعرة، مع توفير كافة سبل الراحة ن يومكن لسيارة تويوتا الجددة أن تقوم بسحب وزن يصل الي 3500 كجم .

