سعر تويوتا كامري "هاي لاين" في مصر .. صور

استطاعت شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، أن تعزز الاسواق العالمية والعربية بالعديد من الموديلات المتنوعة، سواء من ناحية القدرات الفنية والتجهيزات التقنية، أو من ناحية التصميمات الخارجية، ولعل من ابرز هذه الاصدارات هي السيارة الشهيرة "كامري".

يقدم موقع "صدى البلد" اسعار وابرز مواصفات السيارة تويوتا كامري موديل 2022 في السوق المصري.

تويوتا كامري

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كامري موديل 2022

المحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

سعة 2500 سي سي.

القوة الاجمالية للمحرك 178 حصانا.

عزم اقصى للدوران 231 نيوتن/متر.

ناقل السرعات اوتوماتيك.

تويوتا كامري

6 نقلات.

مدة تسارع قدرها 9.3 ثانية كافية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/س.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 195 كيلومتر في الساعة.

معدل استهلاك السيارة من الوقود يبلغ 8.4 لتر لكل 100 كم.

تويوتا كامري

ابعاد السيارة تويوتا كامري موديل 2022

الارتفاع الكلي 1455 مم.

الطول الكلي للسيارة 4885 مم.

العرض الكلي للسيارة 1585 مم.

قاعدة العجلات 2825 مم.

خزان وقود سعة 60 لتر.

تويوتا كامري

الاسعار الرسمية للسيارة تويوتا كامري موديل 2022 في مصر

تقدم السيارة تويوتا كامري موديل 2022 في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات وبسعر رسمي يبلغ 4 مليون و200 الف جنيه.