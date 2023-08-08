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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023 | صور

بيلتا أرخص سيدان
بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات اليابانية الحديثة موديل 2023، ويبحث المواطنين المصريين عن سيارات ذات تصميم متميز ، وبـ محركات قوية، بالإضافة الي امتلاكها العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة التي تساعد سائقها علي الشعور بالراحة والأمان.

بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023

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- يعرض موقع صدى البلد سعر تويوتا بيلتا موديل 2023، وتنتمي بيلتا الي فئة السيارات السيدان :

بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023

- سعة محرك بيلتا اليابانية

تنتج سيارة تويوتا بيلتا السيدان عزم أقصي للدوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتخرج قوة 103 حصان، ويصل سعة خزان وقود السيارة السيدان اليابانية الجديدة الي 43 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستهلك 5.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أبعاد تويوتا بيلتا الجديدة

بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023

تأتي سيارة تويوتا بيلتا الجديدة موديل 2023 السيدان داخل سوق السيارات المصري بطول 4490 مم، وعرض 1730 مم، وارتفاع 1475 مم، ويصل طول قاعدة العجلات الي 2650 مم.

- أسعار بيلتا السيدان اليابانية

مقصورة بيلتا أرخص سيدان تويوتا خلال 2023

تتوافر سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 السيدان الجديدة داخل سوق السيارات المصري بسعر 695 ألف جنيه، للفئة الوحيدة المتوافرة منها .

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