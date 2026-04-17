ليلى بختي تترأس لجنة «نظرة ما» في مهرجان كان السينمائي الـ 79

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي عن اختيار الممثلة الفرنسية ذات الأصول الجزائرية ليلى بختي رئيسةً للجنة تحكيم قسم «نظرة ما» أو Un Certain Regard، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من المهرجان، التي تعد ثاني أهم مسابقات المهرجان من حيث الأهمية.



تضم لجنة «نظرة ما» إلى جانب بختي أربعة أعضاء من خلفيات سينمائية متنوعة، هم:

المنتجة السنغالية أنجيلا ديابانغ

المنتج والمؤلف الموسيقي اللبناني خالد مزنر

المخرجة الإيطالية لورا ساماني

المخرج الفرنسي توماس كايلي





تضم قائمة «نظرة ما» لهذا العام مجموعة من الأفلام المتنوعة، من أبرزها:

Teenage Sex and Death at Camp Miasma – للمخرجة الأميركية جين شونبرون

Elephants in the Fog – للمخرج أبيناش بيكرام شاه

Club Kid – للمخرج جوردان فيرستمان

Iron Boy – للمخرج لويس كليشي

Ben’imana – للمخرجة ماري-كليمانتين دوسابيجامبو

Congo Boy – للمخرج رافيكي فاراليا

Uļa – للمخرج فيستورس كايريش