الكشف عن أقوى وحش للصحراء تويوتا شاص 2024

أعلنت شركة تويوتا الكشف عن وحش للصحراء تويوتا شاص البيك اب كموديل 2024 ، من خلال طرح عدد من الصور الرسمية لها ، مع عرض لبعض المعلومات الخاصة بها .

تويوتا شاص البيك اب موديل 2024

وأوضحت شركة تويوتا ان السيارة شاص البيك اب موديل 2024 ، تم طرحها فى اليابان وأستراليا ، وأيضا بمنطقة الشرق الاوسط من خلال وكيلها بالمملكة العربية السعودية .

وتاتى الأبعاد الخارجية للسيارة تويوتا شاص البيك اب موديل 2024 ، بطول: 4,890 مم، و عرض: 1,870 مم، و ارتفاع: 1,920 مم، و طول قاعدة العجلات: 2,730 مم.

تويوتا شاص البيك اب موديل 2024

و تأتي السيارة في اليابان بالاعتماد على محركها الديزل رباعي الأسطوانات وسعته 2.8 لتر، وتنتج من خلاله قوة 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن. متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات على أن يوصل القوة لنظام دفع كُلي للعجلات.

تويوتا شاص البيك اب موديل 2024

و تعتمد السيارة في أستراليا على محرك ديزل ولكنه 8 أسطوانات وسعته 4.5 لتر لكي يقوم بتوليد قوة 202 حصان مع عزم دوران يبلغ 430 نيوتن. متر، ويتصل المحرك هنا بناقل حركة يدوي مُكون من 5 سرعات.

تويوتا شاص البيك اب موديل 2024

وتظهر السيارة تويوتا شاص البيك اب موديل 2024، مستمدة الطابع القديم الكلاسيكي للسيارة وأضافت بعض اللمسات العصرية لتجديد خارجيتها، فهناك الواجهة الأمامية المميزة بشبكها الأمامي مع المصابيح الأمامية المُزودة بتقنية “LED”.

تويوتا شاص البيك اب موديل 2024

كما حصلت على مصد أمامي ورفارف أمامية، وبالانتقال إلى الجهة الخلفية فتسير المصابيح الخلفية أيضاً على نفس الطريق بأنها عاملة بتقنية “LED”، مع إمكانية رؤية المصد الخلفي .

وتضم السيارة تويوتا شاص موديل 2024 ، عدد من انظمة الحماية والامان من بينها تقنيات الأمان فيما يرتبط بالنظام التنبيهي بشأن مُغادرة المسار، وبالإضافة إلى مثبت للسرعة مُتكيف، مع المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية بما يساهم في دعم الرؤية للسائق .