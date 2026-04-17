3.5 مليون قطعة.. حبس عاطلين لاتهامهما بالاتجار فى الألعاب النارية

قررت جهات التحقيق، حبس عاطلين 4 أيام لاتهامهما بالاتجار في الألعاب النارية، وبحوزتهما أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية.

جاء ذلك بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين– مقيمان بنطاق محافظتي القليوبية والفيوم-؛ لاتجارهما في الألعاب النارية، وبحوزتهما “أكثر من 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - مواد لتصنيع الألعاب النارية - مستلزمات لتغليف الألعاب النارية”.

وبمواجهتهما بالمضبوطات؛ اعترفا بحيازتهما لها بقصد الاتجار والتصنيع، وأقرا بتحصلهما عليها من عامل "مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا"، واتخذت الإجراءات القانونية، إلى أن صدر القرار المتقدم.