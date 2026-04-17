لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
وزراء خارجية 4 دول يجتمعون في أنطاليا لبحث المفاوضات الأمريكية الإيرانية
مسئولون أمريكيون: لا اتفاق حول مدة تعليق إيران تخصيب اليورانيوم
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا
مداهمة في الدروب الصحراوية.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 175 مليون جنيه
الإشراف العام
الطفلة وقعت قدام عيني .. كواليس نجاة صبي تروسيكل من كارثة في أسيوط

محمد البدوي

كشف نبيل فاروق، سائق تروسيكل بقرية العزية التابعة لمحافظة أسيوط، كواليس لحظات صعبة كادت تقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما وُجهت إليه اتهامات خاطئة بالتسبب في إصابة طفلة إثر سقوطها من سيارة نقل، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة الحقيقة وتبرئه بالكامل.

التوقف واستيعاب ما حدث

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان يسير في طريق جانبي بالقرب من سيارة ربع نقل، حين فوجئ بسقوط الطفلة منها بشكل مفاجئ أمامه، ما أدخله في حالة من الصدمة ودفعه لمحاولة التوقف واستيعاب ما حدث.

وأشار إلى أن اللحظات الأولى عقب الحادث شهدت حالة من الارتباك وسوء الفهم بين الأهالي، حيث اعتقد البعض خطأً أنه المسؤول عن الواقعة، وهو ما أدى إلى تصاعد الاتهامات ضده دون التحقق من ملابسات الحادث.

صدمة نفسية شديدة

وأضاف أنه غادر موقع الحادث بعد دقائق، دون أن يتواصل مع أحد، قبل أن يفاجأ لاحقًا باتهامات مباشرة تُحمله مسؤولية إصابة الطفلة، الأمر الذي تسبب له في صدمة نفسية شديدة، خاصة مع احتمالية تورطه في قضية لم يكن له أي دور فيها.

الخوف من تحمل عواقب اتهام ظالم

وأكد أن الساعات التي تلت الواقعة كانت قاسية للغاية، في ظل الخوف من تحمل عواقب اتهام ظالم، إلى أن جاء الحسم عبر تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت بوضوح سقوط الطفلة من السيارة دون أي تدخل منه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ظهور هذه التسجيلات أعاد له اعتباره وكشف الحقيقة كاملة، مشددًا على أن الكاميرات كانت الفيصل الذي أنقذه من اتهام كاد يلازمه دون وجه حق.

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

صورة ارشيفية

عروس الإسماعيلية تنهي حياتها داخل شقتها بعد 15 يوم زواج

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

دعاء استقبال شهر ذي القعدة

دعاء استقبال شهر ذي القعدة .. ردده تغفر ذنوبك وتوفق للخير

اقتراح للطلاق الآمن

لحماية الأطفال.. آمال إبراهيم تقترح: إلزام الزوجين قبل الطلاق بتوقيع عقد بحقوق الأبناء

ذكر الله

كيف تحصل على السعادة وتنال رضا الله؟.. إليك أهم الأبواب

بالصور

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد