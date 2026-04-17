الطفلة وقعت قدام عيني .. كواليس نجاة صبي تروسيكل من كارثة في أسيوط

كشف نبيل فاروق، سائق تروسيكل بقرية العزية التابعة لمحافظة أسيوط، كواليس لحظات صعبة كادت تقلب حياته رأسًا على عقب، بعدما وُجهت إليه اتهامات خاطئة بالتسبب في إصابة طفلة إثر سقوطها من سيارة نقل، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة الحقيقة وتبرئه بالكامل.

التوقف واستيعاب ما حدث

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه كان يسير في طريق جانبي بالقرب من سيارة ربع نقل، حين فوجئ بسقوط الطفلة منها بشكل مفاجئ أمامه، ما أدخله في حالة من الصدمة ودفعه لمحاولة التوقف واستيعاب ما حدث.

وأشار إلى أن اللحظات الأولى عقب الحادث شهدت حالة من الارتباك وسوء الفهم بين الأهالي، حيث اعتقد البعض خطأً أنه المسؤول عن الواقعة، وهو ما أدى إلى تصاعد الاتهامات ضده دون التحقق من ملابسات الحادث.

صدمة نفسية شديدة

وأضاف أنه غادر موقع الحادث بعد دقائق، دون أن يتواصل مع أحد، قبل أن يفاجأ لاحقًا باتهامات مباشرة تُحمله مسؤولية إصابة الطفلة، الأمر الذي تسبب له في صدمة نفسية شديدة، خاصة مع احتمالية تورطه في قضية لم يكن له أي دور فيها.

الخوف من تحمل عواقب اتهام ظالم

وأكد أن الساعات التي تلت الواقعة كانت قاسية للغاية، في ظل الخوف من تحمل عواقب اتهام ظالم، إلى أن جاء الحسم عبر تسجيلات كاميرات المراقبة، التي أظهرت بوضوح سقوط الطفلة من السيارة دون أي تدخل منه.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن ظهور هذه التسجيلات أعاد له اعتباره وكشف الحقيقة كاملة، مشددًا على أن الكاميرات كانت الفيصل الذي أنقذه من اتهام كاد يلازمه دون وجه حق.