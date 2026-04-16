وزير الداخلية اللبنانى يشدد على رفع الجهوزية الأمنية لمواكبة وقف إطلاق النار

شدد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى، أحمد الحجار، على رفع الجهوزية واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن وتنظيم حركة السير في مختلف المناطق اللبنانية، مؤكداً ضرورة مساعدة الأهالي والوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة.

وعقد الحجار اجتماعاً مساء اليوم/الخميس/، عن بُعد مع المحافظين، كما أجرى اتصالاً بالمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، للبحث في الإجراءات الواجب اتخاذها مواكبةً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وشدّد على أهمية البقاء في أعلى درجات الجهوزية، والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، بما يضمن حفظ الاستقرار وسلامة المواطنين.

