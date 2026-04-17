الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

كويكب ضخم يقترب من الأرض في حدث نادر .. ماذا تعرف عن إله الفوضى؟

أحمد أيمن

يترقب العالم حدثًا فلكيًا نادرًا يتمثل في اقتراب كويكب ضخم من الأرض خلال السنوات المقبلة، في مشهد استثنائي يلفت أنظار العلماء والهواة على حد سواء. 

ورغم ما قد يثيره مثل هذا الحدث من مخاوف، فإن التقديرات العلمية تؤكد أنه لا يمثل تهديدًا مباشرًا لكوكبنا، بل يعد فرصة علمية ثمينة لدراسة الأجرام السماوية عن قرب.

”إله الفوضى” يقترب من الأرض

الكويكب المعروف باسم “99942 أبوفيس”، والذي يُلقب أحيانًا بـ”إله الفوضى”، سيقترب من الأرض في مسار محسوب بدقة، حيث من المتوقع أن يمر على مسافة تقدر بنحو 20 ألف ميل فقط، وهي مسافة تُعد قريبة جدًا مقارنة بحجم هذا الجرم. 

وبحسب وكالة ناسا، يُصنف هذا المرور كأحد أقرب الاقترابات المسجلة لكويكب بهذا الحجم، ما يجعله حدثًا فريدًا في تاريخ الرصد الفلكي. 

ويبلغ عرض الكويكب أكثر من ألف قدم، وهو حجم كبير نسبيًا في عالم الكويكبات، ما يزيد من أهمية هذا الحدث علميًا. 

وتشير التقديرات إلى أنه سيمر أقرب من بعض الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، وهو أمر نادر الحدوث ويمنح العلماء فرصة غير مسبوقة لدراسة تركيبه وسلوكه عن قرب. 

هل هناك خطورة على الأرض؟

أبرز ما يميز هذا الاقتراب أنه سيكون مرئيًا بالعين المجردة في بعض مناطق العالم، دون الحاجة إلى استخدام تلسكوبات أو أجهزة رصد متطورة، وهو ما يضيف بعدًا جماهيريًا لهذا الحدث، حيث سيتمكن الكثيرون من متابعته مباشرة في السماء.

ورغم القلق الذي قد يثيره اسم الكويكب، المستمد من إله مصري قديم يرمز للفوضى والدمار، فإن وكالات الفضاء العالمية، وعلى رأسها “ناسا”، تؤكد أن مساره آمن تمامًا، ولا توجد أي مؤشرات على احتمال اصطدامه بالأرض. 

بل على العكس، ينظر العلماء إلى هذا الحدث باعتباره فرصة ذهبية لإجراء دراسات دقيقة قد تسهم في تطوير طرق جديدة للتعامل مع الكويكبات مستقبلًا.

كما يثير توقيت مرور الكويكب، الذي يتزامن مع يوم الجمعة 13 أبريل 2029 في بعض الدول، اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتباين ردود الفعل بين الحماس لرؤية ظاهرة نادرة، والقلق المرتبط بالمعتقدات الشائعة حول هذا التاريخ.

