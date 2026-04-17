ترامب: سنحفر بآلات ضخمة لنقل اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع رويترز اليوم الجمعة، أن واشنطن ستعمل مع طهران لاستعادة اليورانيوم الإيراني المخصب وإعادته إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب: "سنعمل على ذلك. سنبدأ العمل مع إيران، بوتيرة هادئة، وسنبدأ الحفر باستخدام آلات ضخمة... وسنعيده إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى "الغبار النووي" - في إشارة إلى ما يعتقد أنه متبقٍ بعد قصف الولايات المتحدة وإسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية العام الماضي - وقال إنه سيتم استعادته "قريبًا جدًا".

وصرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن أحد الأسباب الرئيسية للحرب هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

تمتلك إيران 440.9 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% من اليورانيوم-235، وهي نسبة يمكن تخصيبها بسرعة إلى نسبة 90%، وهي نسبة مناسبة لصنع الأسلحة، لكنها لطالما أكدت أن تخصيبها لليورانيوم كان مخصصًا للاستخدام المدني السلمي فقط.

عندما سألته رويترز عن تقرير يفيد بأن الولايات المتحدة تدرس صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء اليورانيوم نقداً، قال ترامب: "هذا غير صحيح إطلاقاً. لا توجد أي أموال يتم تبادلها".