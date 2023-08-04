تويوتا تكشف عن جراند هيلاندر الجديدة.. صور

مع دخولنا الأيام الأخيرة من الصيف ، تحرص تويوتا على احتواء السوق خاصة في فئة سيارات الدفع الرباعي.

ظهرت جراند هايلاندر لأول مرة في وقت سابق من هذا العام ، لكن الإنتاج جاري أخيرًا في مصنع تصنيع السيارات المترامي الأطراف في جنوب إنديانا.

تويوتا جراند هايلاندر 2023

توقيت هذا الإعلان مثير للاهتمام بالتأكيد ، نظرًا للظهور المرتقب للغاية لسيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة التي حدثت قبل أقل من 24 ساعة اعتبارًا من 2 أغسطس. ومع ذلك ، هناك بعض التناسق في الأخبار ، حيث تشترك سيارات الدفع الرباعي هذه في شارة تويوتا ولكنها تمثل تفسرين مختلفين للغاية للقطاع.

تتمثل مهمة جراند هايلاندر في حمل ما يصل إلى ثمانية أشخاص وتوفير راحة كبيرة أثناء القيادة على الطرق الوعرة، تبدو لاند كروزر الجديدة مريحة تمامًا لخمسة أشخاص من الداخل ، لكنها مصممة بشكل واضح للطرق الأقل حركة.

تويوتا جراند هايلاندر 2023

كتجديد ، لدى مشتري جراند هايلاندر ثلاثة خيارات للمحرك للاختيار من بينها ، اثنان منها هجينان. الخيار غير الكهربائي هو محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر بقوة 265 حصانًا ، ومتوفر في XLEأو Limitedأو Platinum.

تتمتع الإصدارات الهجينة بمحرك رباعي سعة 2.5 لتر غير توربو بقوة 245 حصانًا ، باستثناء طراز Hybrid Max الذي يتصدر النطاق. يستخدم محرك توربو سعة 2.4 لتر مزودًا بالكهرباء ، وتقفز قدرة المحرك إلى 362 حصانًا.

في عام 2021 ، أعلنت تويوتا عن استثمار ضخم بقيمة 803 مليون دولار في مصنعها في إنديانا لبناء جراند هايلاندر. سيتم أيضًا تجميع نظيرتها الراقية لكزس TXفي هذا الموقع ، على الرغم من خروج جراند هايلاندر أولاً من البوابة.

تويوتا جراند هايلاندر 2023

يشمل جزء من هذا الاستثمار أيضًا دعم مدارس إنديانا من خلال مؤسسة Toyota USA، التي تقدم منحًا تصل إلى 11.1 مليون دولار، ستذهب الأموال إلى دراسات ووظائف STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات).

تويوتا جراند هايلاندر 2023

وقالت ليا كاري ، رئيسة تويوتا إنديانا: "تتطلع تويوتا دائمًا إلى المستقبل ، من خلال تقديم منتجات جديدة مثل جراند هايلاندر ، ومبادرات مجتمعية مبتكرة مثل" إمكانيات القيادة ". "تضع إمكانيات القيادة الأساس لخبرات التعلم القوية لإعداد طلاب المنطقة للوظائف المستقبلية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات."

في حين أن تويوتا جراند هايلاندر 2023 ستصل قريبًا إلى الوكلاء ، فمن المقرر أن تصل لكزس TXفي الخريف.