البرهان: الحرب الحالية مبتدعة وقامت على الكذب وستنتهي عاجلا أم آجلا

‏قال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، إن حرب السودان حرب مبتدعة، وكلها قامت على الكذب وستنتهي عاجلا أم آجلا، وما قام على باطل فهو باطل وهم حتى لا يعرفوا السبب الذي يقاتلون من أجله.

‏وتابع نحن متأكدين أن الشعب السوداني واع، وكثير من المواطنين بدأ يكون لديهم الوعي، وكثير من المقاتلين أيضا بدأوا معرفة أن هذه الحرب ليس لهم أي مكاسب بها، وتضرروا منها كثيرا، ودخلوا في مطبات لا يعلم بها الا الله.

‏وأضاف نحيي إخواننا في دارفور؛ لأنهم صامدون، ونقول لهم إن الشعب السوداني كله معكم بكل فئاته، ولكم كل التحية والتقدير.