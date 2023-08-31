عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لقاءات ثنائية لوزير الصناعة على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجامعة العربية

صدى البلد

شارك المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، في فعاليات الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية في دورته الـ١١٢ برئاسة الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية من الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، ومشاركة أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية. 

وقال الوزير إن الاجتماع الوزاري تناول اعتماد القرارات المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية للخبراء والفنيين وكبار المسؤولين والخاصة بالموضوعات الاجتماعية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك، وعلى رأسها متابعة تنفيذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس، وإعداد ملف القمة العربية التنموية في دورتها الخامسة بالجمهورية الموريتانيا المقرر عقدها خلال شهر نوفمبر المقبل، والتوافق حول الموضوعات المقرر إدراجها ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي على مستوى القمة القادمة فى الدورة العادية الـ٣٣ المقرر عقدها بمملكة البحرين العام المقبل.

وأوضح سمير أن الاجتماع بحث أيضاً مستجدات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي العربي، حيث تم اعتماد عدد من القرارات التي من شأنها تعميق التكامل بين الدول العربية وتنمية التبادل التجاري البيني.

وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعات ثنائية على هامش اجتماعات المجلس مع كلٍ من عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي ومحمد حزام الاشول وزير الصناعة والتجارة اليمني، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. 

ولفت إلى أن اللقاء تناول متابعة أهم التطورات التجارية والاستثمارية وكافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين مصر والإمارات واليمن.
 

الاجتماعات التحضيرية التبادل التجاري التجارة الحرة الاستثمارية الاجتماع الوزاري الاستثماري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

ترشيحاتنا

مستعدون ولكن| بيان عاجل من الكرملين بشأن محادثات الحبوب مع تركيا وقطر

البحرية البريطانية تعلن مراقبتها لسفن روسية بالقرب من المياه الإقليمية

دعاء لحفظ الجنين من التشوهت وتثبيت الحمل.. مجرب ومستجاب

نحذركم والاقتراب.. تصريحات شديدة الخطورة من رئيس بيلاروسيا لدول حلف الناتو

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

خاص.. جمال الغيطاني شخصية الدورة المقبلة لمؤتمر أدباء مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

آلاف الجنيهات.. إطلالة ياسمين صبري تثير ضجة| شاهد

فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ