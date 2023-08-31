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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد رفع كفاءتها.. وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد منازل المواطنين العائدين بالشيخ زويد

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي في العريش

تفقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إعادة رفع كفاءة منازل المواطنين العائدين الي قري مركز الشيخ زويد، في إطار زيارة الوزيرة للمحافظة .

 

150 منزل:


وقال المحافظ، أن أنه يتم رفع كفاءة عدد 150 منزل من بينهم 30 منزل في قرية الخروبة و40 منزل في قرية قبر عمير و80 منزلا في قرية الجورة بقيمة 30 مليون جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.
بدورها قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم تنفيذ عدد من التدريبات للسيدات بجانب تدريب الشباب لتوفير فرص عمل حقيقية لهم لزيادة دخل الاسرة من خلال البرامج التي تنفذها الوزارة.
وعلي هامش الجولة التفقدية التقت الوزيرة عددا من سيدات قرية الخروبة والتي طالبن خلالها برفع كفاءة عدد من منازل القرية علي نفقة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث وجهت بدارسة تلك المطالب.
كما قامت الوزيرة بزيارة منزل احد المواطنين في القرية.

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الشيخ زويد منازل المواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي

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