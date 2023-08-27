عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم

لقاء محافظ شمال سيناء
لقاء محافظ شمال سيناء بذوي الاحتياجات الخاصة

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء.


وأكد المحافظ  خلال استقباله أعضاء نادي قادرون باختلاف برئاسة حسن صالح، وأعضاء النادي، إلي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

نادي صيفي :


بدوره قال حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، أن النادي يقوم بتقديم مختلف الخدمات لأعضائه ومن بينها إقامة نادي صيفي ومخيم علي شاطئ البحر بالعريش، مشيرًا إلي أن مركز التخاطب في المركز يقدم جلسات لعدد 75 طفلًا، وهناك 25 طفلًا آخرين علي قائمة الانتظار.
أضاف صالح، أن فريق الصم بالنادي يلعب في الدوري الممتاز بعد حصوله علي المركز الأول في دوري الترقي، وهذا يعد إنجازًا رياضيًا يضاف الي إنجازات محافظة شمال سيناء في قطاع الرياضة.
وعلى هامش اللقاء قام المحافظ بتسليم سماح عبد العزيز حسن، عضو نادي قادرون باختلاف، دعم مالي مقدم من مؤسسة سيناء للخير للاشتراك في بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية في باريس 2024، حيث أنها فازت 11 مرة ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة وترتيبها الثاني دوليا والثامن علي مستوي العالم.

txt

تعليم شمال سيناء يستعد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

سيناء ذوي الاحتياجات الخاصة الاهتمام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

أحمد حسن يكشف عن تعاقد الأهلي مع مهاجم جديد خلال الساعات القادمة.. تفاصيل

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

ترشيحاتنا

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

‏الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة بالسلاح في مدينة الشروق

الدبلوماسية العامة للخارجية الصينية لـ صدى البلد: استخدام القوة وارد لاسترداد تايوان

كارثة إنسانية داخل المتحف البريطاني.. وهذه علاقة مصر بها

بعد انضمام مصر.. إيران: "بريكس" ستنقل القوة من الغرب إلى الشرق

نشرة المرأة والصحة.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

هاني الناظر يكشف عن طرق طبيعية لعلاج مشاكل الشعر

فستان لافت.. ياسمين الخطيب تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

فيديو

قصة خيانة زوجية.. مصرية توزع «ذهب» احتفالا بطلاقها «فيديوجراف»

قصة حادث الفاشينيستا الكويتية فاطمة المؤمن المتهمة بدهس شابين| فيديوجراف

السنوية الأولى لرحيله.. شقيقتا جورج الراسي تبكيان في القداس على روحه

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ