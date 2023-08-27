محافظ شمال سيناء: القيادة السياسية تولي اهتماما خاصا بذوي الهمم

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن هناك اهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى جميع أجهزة الدولة والقيادة السياسية في مختلف محافظات الجمهورية وخاصة شمال سيناء.



وأكد المحافظ خلال استقباله أعضاء نادي قادرون باختلاف برئاسة حسن صالح، وأعضاء النادي، إلي أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية تقوم بتقديم حزمة من التيسيرات أمام ذوي الاحتياجات الخاصة.

نادي صيفي :



بدوره قال حسن صالح، رئيس مجلس إدارة نادي قادرون باختلاف، أن النادي يقوم بتقديم مختلف الخدمات لأعضائه ومن بينها إقامة نادي صيفي ومخيم علي شاطئ البحر بالعريش، مشيرًا إلي أن مركز التخاطب في المركز يقدم جلسات لعدد 75 طفلًا، وهناك 25 طفلًا آخرين علي قائمة الانتظار.

أضاف صالح، أن فريق الصم بالنادي يلعب في الدوري الممتاز بعد حصوله علي المركز الأول في دوري الترقي، وهذا يعد إنجازًا رياضيًا يضاف الي إنجازات محافظة شمال سيناء في قطاع الرياضة.

وعلى هامش اللقاء قام المحافظ بتسليم سماح عبد العزيز حسن، عضو نادي قادرون باختلاف، دعم مالي مقدم من مؤسسة سيناء للخير للاشتراك في بطولة افريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الاوليمبية في باريس 2024، حيث أنها فازت 11 مرة ببطولة الجمهورية لتنس الطاولة وترتيبها الثاني دوليا والثامن علي مستوي العالم.