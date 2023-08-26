تعليم شمال سيناء يستعد لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024

عقد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، محافظة شمال سيناء ، اليوم ، اجتماعاً موسعاً مع مديري العموم ، ومديري الإدارات التعليمية الست ،ومديري المدارس بالمحافظة، لبحث استعداد المديرية لبدء العام الدراسي الجديد 2023/2024م.، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،و اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

وحضر الاجتماع المهندس ممدوح الشربينى مدير عام التعليم الفني ، والمهندس غريب حسن مدير هيئة الأبنية التعليمية بشمال سيناء .

حيث تم التأكد من تجديد العلم الخاص بالجمهورية ،وعلم شعار المحافظة ، بكل مدرسة:

- التأكيد عند ترديد السلام الجمهوري بعدم إضافة أي عبارات قبل أو بعدالنشيد ( تحيا جمهوريه مصر العربية) ثلاث مرات+ السلام الجمهوري

والعمل على تجهيز الإذاعة لأول أيام الدراسة قبلها بفترة ومراجعتها بدقة ،على أن تحتوي على مبادرات الدولة للمرحلة القادمة مثل " ترشيد الاستهلاك للطاقة - اتحضر للأخضر - التغيرات المناخية"

- الإلتزام التي ستعلن قبل بدء الدراسة بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقاً للإنضباط والإلتزام والعدالة بين جميع العاملين.

- التجهيز لأول أيام الدراسة بمظاهر إحتفال كبير مع تشغيل الأغاني الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة المقررة للطلاب ( الفسحة) .

فيما يخص قبول الطلاب والتحويلات بين المدارس والادارات التعليمية :

- بشأن التحويلات من / إلي الأزهر تتم وفقا للطلب المعتمد وزاريا .

-يتم قبول الطلاب الاول الابتدائي يتم وفقا للقرارات وتعليمات اللواء المحافظ ووفقا للنزول بالسن .

- يتم مراجعة الملفات للطلبة الجدد وتسجيل البيانات بدقة علي الاحصاء ، ورقيا في21 مصروفات و 41 مستجدين ، وعدم مطالبة اولياء الامور بطوابع او دمغات غير مصرح او مطلوبة الا ما تم اقراره بقرار او تعليمات التوجية المالي والاداري .

- يتم منعا باتا تجميع اي مبالغ مادية تحت اي مسمي من المسميات داخل المدارس ويتابع التنفيذ .

-الالتزام بالكثافات وخاصة بالمدارس الثانوية لا تزيد عن (40)طالب والتوزيع الجغرافي.

لجان الندب:

بالنسبة لشئون المعلمين والطلاب :

يتم عقد لجان الندب والنقل بالتنسيقات المختلفة لسد العجز في المعلمين سواء بالنقل او الندب بجميع الادارات ، وذلك تفعيلا للقرار الوزاري 202لسنة 2013م بشأن ندب او نقل المعلمين والاداريين ويتم اصدار النشرات الخاصة بهذا الشان ومراجعتها مع الادارات التعليمية المختلفة .

كما تقرر قيام مديري الادارات التعليمية ضرورة، بعقد لقاءات جماهيرية مع أولياء الامور للاستماع لهم وحل مشاكلهم وتفعيل مبادرة ( صوتك مسموع ) والعمل بادارة خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوي الحكومية، وسرعة الرد علي كافة المشكلات والرد علي اي تساؤلات قد ترد الي الجهات المعنية .

و الا يتم عقد اي تدريبات الا بعد التنسيق مع الادارة المركزية لاعداد القيادات بالوزارة فيما يخص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016م. ، وكذلك التنسيق مع الاكاديمية المهنية للمعلمين فيما يخص المخاطبين بالقانون رقم (155)لسنة 2007 وتعديلاته ، وتم اخطار التدريب التخصصي بهذا الشان وهو يشرف عليه بفاعلية علي تنفيذ المطلوب .

كما تقرر توزيع الاسطوانه الخاصة بالمشروعات القومية علي جميع الادارات التعليمية والمدارس من خلال التربية الاجتماعية بالمديرية ، خاصة لمحافظتنا شمال سيناء ويتم عرضها علي الطلاب بمراكز الموهوبين والتطوير التكنولوجي وقيام المعلمين بتقديم الشرح المطلوب بالتوازي مع عرض الاسطوانه .

مع تفعيل خطة الانشطة التربوية بالمدارس للعمل علي جذب الطلاب وتزيد دافعتهم ومتنفس لكافة الطاقات لديهم .

أعمال الصيانة:



أما بالنسبة للمبنى المدرسي والكتب والمناهج الدراسية :

تقرر سرعة الإنتهاء من أعمال الصيانه البسيطة مدارس المحافظة وجارى الانتهاء من باقي المدارس خلال الاسبوع القادم .. حيث تم صرف مخصصات الادارات من اللامركزية للصرف علي الصيانة البسيطة بالمدارس وجاري المرور من لجنة من التخطيط وهيئة الابنية لمراجعة الاستعداد وجاهزية المدارس لبدء الدراسة .

- العمل على سرعة تنظيف خزانات المياة الخاصة بالشراب وتعقيمها وتطهيرها وتوفير المياة بصفة دائمة للطلاب والعاملين .

كما سيتم عمل لجان متابعة لتقديم تقارير واقعية وعلي الطبيعة لاستعداد المدارس لبدء العام الدراسي .

ويكليف امين مرافق للمياه وامين مرافق للكهرباء من مشرفي النشاط للمساعدة في توفير وترشيد الكهرباء والمياة مع سرعة تشكيل اللجان داخل المدارس وتوزيع الادوار داخل المدرسة.

القيام بعمل لجنة الجدول والانتهاء منها وتوزيعه وتوزيع الاشراف اليومي الأسبوعي والتاكد من عدم جود خلل بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف .

و يحظر تماما التدخين داخل المنشات التعليمة - يحظر استخدام الغلايات الكهربائية لأي غرض .

كما يتم عمل كشوف بجميع المدارس مقسمة لمراحل لبيان المدارس التي يوجد بها زائرة صحية من عدمه والعدد لاعادة التوزيع وارسال البيانات علي وجه السرعة 28/8/2023م لارسالة للتنفيذ مع الصحة.

وان يتم اتخاذ كافة الاجراءات لصيانة اجهزة الكمبيوتر وتزويدها بالبرامج الحديثة من خلال التطوير التكنولوجي بالمديرية وتلافي جميع الأعطال .

العمل على تفعيل دور المكتبات والحصص بها والاطلاع وعمل المسابقات البحثية وتفعيلها.

وأن يتم توظيف التواصل الاجتماعي لما فيه مصلحة للعملية التعليمية وتحقيق التواصل مع الطلاب واولياء الامور والمجتمع المحيط.



توزيع الكتب :

كما تم التاكد من توزيع الكتب المدرسية علي كافة الطلاب بكافة المراحل ، علما بان المحافظة معفاة من المصروفات الدراسية .

مع قيام جميع القيادات بالادارات التعليمية والمديريات اعداد خطط للمتابعات الميدانية لاستعداد للعام الدراسي الجديد، وكذلك اثناء العام الدراسي ورفع تقارير مجمعة اسبوعيا بها الايجابيات والسلبيات والمقترحات وخطة الاسبوع المنقضي .

وأن بتم تفعيل دور ادارة الازمات والكوارث بالمدارس ووضع الخطط الشهرية والنصف سنوية السنوية .

مع التنبية مشددا بعدم تحصيل اي مبالغ مالية تحت اي مسمي مع تحويل اي مخالف للمسائلة القانونية.

وان يتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسي يتم تطبيق لائحه النضباط المدرسى (لجان الحماية ) ويتم من خلال بعض الاجراءات مع الطلبه ويوجد مثال لعدم وقائع تم توقيع العقاب على الطلاب بناء على لائحه الانضباط المدرسى وتفعيل لجانها المشكله لهذا الشأن .

القيام تفعيل المبادرات الخاصه بالمديريه التى سبق تطبيقها العام الماضى مثل ( اسبوع القيم والخلاق ) بحيث تكون الخطه موحدة على مدار عام ، ويتم المشاركه بها و الايداع وفى تنفيذها من خلال المدارس والادارات التعليميه.

وان يتم عمل لوحات شرف بالمدارس للاعلان عن :

( أفضل موظف/ المعلم المثالى /العامل المتميز/ الطالب القدوة/افضل اذاعه/ الطالب النشط/اجمل فصل)، ويتم التعاون مع مجالس الامناء والاباء لايجاد وسائل تكريم للمتميزين والاعلان عن هذه النتائج والنشر لها باذاعة الصباح ومواقع التواصل الاجتماعى .

-البحث عن وسائل التحفيز وبث روح التعاون والجدية و العمل الدءوب واعمال تنافسيه بين المدارس فى كافه المجالات .

