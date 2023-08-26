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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يستقبل أعضاء جمعية روافد الخير لرعاية المسنين بالعريش

أعضاء جمعية روافد
أعضاء جمعية روافد الخير بالعريش في لقاء المحافظ

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أعضاء جمعية روافد الخير بالعريش لرعاية المسنين، في مكتبه بديوان عام المحافظة، في حضور المهندس شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ليلي مرتجي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة سابقًا.


وأكد محافظ شمال سيناء علي الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في شمال سيناء، مشيرًا إلي أن جمعية روافد الخير بالعريش من الجمعيات ذات السمعة الحسنة، حيث تقوم بأعمال خيرية كبيرة.. موجهًا الشكر لها علي المجهود المبذول.

 

حياة المسنين:


وأضاف المهندس شرف السيد خلف، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن جمعية روافد الخير لرعاية المسنين تقوم بكل ما يعمل على اثراء حياة المسن وتقديم الخدمات التي يحتاجها اليه، والتي تخفف عنه معاناة الشيخوخة بما يساهم في إضفاء البسمة علي حياته والفرحة علي وجوده.


وأضاف خلف، أن من بين أنشطة الجمعية انشاء بيت العيلة للحفاظ علي الترابط الاجتماعي بين أعضاء الجمعية، بجانب تنفيذ رحلات ترفيهية لأعضاء الجمعية لمختلف محافظات الجمهورية، وإقامة المخيم الصيفي علي شاطئ البحر بالعريش لخدمة أعضاء الجمعية.


أشار خلف إلي أن الجمعية تقوم بتنفيذ أنشطة ترفيهية وترويحية للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام، من خلال أقامه أيام ترفيهية لهم وتوزيع الهدايا والجوائز عليهم.

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سيناء المسنيين رعاية روافد جمعية

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