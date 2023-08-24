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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يصدق على 3 توصيات لحل مشكلات المياه بمدينة العريش

اللواء محمد عبد الفضيل
اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على التوصيات الخاصة بالمشكلات المتعلقة بمياه الشرب ونظافتها في مدينة العريش والتي خرجت عن الاجتماع الذي عقده اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش.

الطب الوقائي:

وقد صدر عن الاجتماع  التوصيات التالية :
 

- قيام إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحه التنسيق مع الشركه القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي لأخذ عينات المياه بعد إضافة معدن الكالسيت خلال أسبوع من تاريخه وعرض كافة نتائج التحليل علي أن يتم أخذ العينات مرتين يوميا .
- توعية المواطنين بتطهير الخزانات الخاصة بهم من خلال نشطاء المجتمع المدني ومديرية الصحة والطب والوقائي وشركة المياه وكذا عدم إهدار المياه .
- توجيه إدارة تحسين البيئة ورؤساء مناطق الخدمات بالمجلس بعمل محاضر بيئه للمواطنين الذين يقومون بأهدار المياه بعد إنذارهم لأن إهدار المياه في الشوارع له مخاطر بيئيه وننصح بتركيب عوامات بالخزانات أعلي أسطح المنازل لتفادي إهدار المياه .
 

حضر الاجتماع ، ايهاب بكير سكرتير عام المجلس ، والمهندس مصطفي عبد الفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء ،والمهندس محمد لطفي مدير مرفق المياه والصرف الصحي بالعريش، والمهندس امير الزيني رئيس مرفق الصرف الصحي بالعريش ،والدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ،والدكتور أسامه سالم مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة والعلاقات العامة بمجلس المدينة، و ممثلي المجتمع المدني .

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