ناقد فني: رأينا ما تملكه مصر من تنوع حقيقي في مهرجان العلمين

‏قال الناقد الفني محمد شميس إنه سعيد جدا بسبب مهرجان العلمين، أولا لعودة إذاعة الحفلات لايف على التلفزيون وأيضا إقامة هذه الحفلات في منطقة ساحلية جديدة تحولت من منطقة بها بقايا حرب وألغام إلى منتجع سياحي كبير.

وأضاف شميس، ‏خلال لقاء له في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر شاشة "الأولى المصرية"، أنه سعيد بالترويج لهذه المدينة الجديدة بأكثر شيء نمتلكه وهو العملة الصعبة الخاصة بنا وهي الفن.

وتابع: “كان اختيارا ذكيا جدا عمل مهرجان بهذا الشكل بحيث الترويج للمدينة عن طريق الفن والتراث الخاص بنا”، معقبا: "السنة دي شوفنا التنوع الحقيقي اللي بتملكه مصر في مهرجان العلمين".