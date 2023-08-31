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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تغريمه 200 ألف جنيه.. السجن 10 سنوات لمروج مخدر الهيروين بمدينة نصر

صدى البلد

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حسن فريد بمعاقبة المتهم شريف .ص .م بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين المخدر بمدينة نصر، وألزمته المصاريف الجنائية بالدعوى.


صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق وأمانه سر محمد طه.

وكشف أمر إحالة المتهم الي محكمة الجنايات بأنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، أحرز بقصد الاتجار لجوهر مخدر وهو الهيروين في غير الاحوال المصرح بها قانوناً.


وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية رائد شرطة معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بأنه وردت إليه معلومات مفادها إحراز المتهم لجوهر الهيروين المخدر وأكدتها تحرياته السرية فإستصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخصه ونفاذاً له إنتقل وضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد ٤ كرات متحجرة بيج اللون يشبه جوهر الهيروين المخدر وميزان حساس ، وبمواجهته بالمخدر أقر بإحرازه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ،وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الكرات المتحجرة المضبوطة كلاً منهن قابلة للتفتت لمسحوق بيج اللون ثبت أنه لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون الخدرات ووزنوا قائماً 51.90 جراماً.

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