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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة الأهلي وغياب الزمالك.. الكاف يعلن ترتيبات أغلى بطولة في تاريخ القارة

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن تفاصيل خاصة ببطولة السوبر الأفريقي، المقرّر إقامتها الموسم الحالي، في نسخته الأولى بمشاركة الأهلي المصري.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي، الترجي التونسي، وصن دوانز الجنوب أفريقي الوداد المغربي، سيمبا التنزاني، وانيمبا النيجري وبترو أتلتيكو الانجولي ومازيمبي الكونغولي.

ويضم التصنيف الأول كلاً من الأهلي، الوداد المغربي، الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.. فيما يضم التصنيف الثانى كل من مازيمبي الكونغولي، بترو أتليتكو الأنجولي، سيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري.

وحدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» 2 سبتمبر المقبل موعد قرعة البطولة، في مقر الكاف بالقاهرة، في السابعة مساءً.

وتنطلق البطولة بنظام الذهاب والإياب لتبدأ المنافسة بربع نهائي خروج المغلوب ويتبعها الدور نصف النهائي والنهائي  يتم لعبها جميعًا على مباراتين.

ستقام هذه النسخة الافتتاحية التاريخية من دوري كرة القدم الأفريقي على مدار أربعة أسابيع، وستبدأ بحفل الافتتاح والمباراة الأولى في 20 أكتوبر 2023 في دار السلام، تنزانيا وتقام مباريات نصف النهائي في الفترة ما بين 29 أكتوبر و1 نوفمبر على ان يقام ذهاب واياب النهائي النسخة الافتتاحية يومي 5 و11 نوفمبر 2023.

يعد دوري AFL الافتتاحي بمثابة مقدمة للنسخة الكاملة والتي ستضم 24 ناديًا لكرة القدم الأعلى تصنيفًا في القارة الأفريقية وستبدأ خلال موسم كرة القدم 2024/2025.

وتقام المباراة النهائية في الفترة ما بين 5 و11 نوفمبر الجاري بنظام الذهاب والإياب.

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن نسخة موسم 2024/2025 سيشارك فيها 24 فريقًا بدلا من 8 فرق.

وستكون بطولة دوري السوبر الأفريقي هي الأكثر قيمة في أفريقيا، كما وصفها "كاف" عبر موقعه الرسمي في وقت سابق، إذ يصل إجمالي جوائز دوري السوبر الأفريقي هي 100 مليون دولار، وسيحصل الفائز على 11.5 مليون دولار.

لكن جوائز النسخة الأولى للبطولة ستكون مختلفة، حيث تحدد وفقا للتقارير مبلغ 25 مليون دولار مجموع جوائز المسابقة في النسخة الأولى، لأنها ستقام بدءًا من مرحلة خروج المغلوب مباشرةً.

وسيحصل الفريق الفائز باللقب على 6 ملايين دولار، ولن يتحمل أي فريق مصاريف الإقامة والتنقلات ورحلات الطيران.

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