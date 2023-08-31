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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

هيئات حزب المحافظين تجتمع خلال أسبوعين لاختيار مرشحها في الانتخابات الرئاسية المقبلة

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

صرح أحمد حنتيش رئيس هيئة الإعلام السياسي بالحزب أن الاجتماع الأخير الذي جمع بين المجلس التنفيذي ورئيس الحزب المهندس أكمل قرطام قد أنصب علي مناقشة الأجندة الداخلية للحزب خلال الفترة القادمة و وتوجهاته الاستراتيجية للانتخابات الرئاسية القادمة، والبرنامج الانتخابي للحزب وهيكل الحملة الانتخابية للحزب التي سوف يتم اطلاقها قريبًا تمهيدا لدفع الحزب بمرشحه الرئاسي ومباشرة أعمالها بدءاً من مراقبة اجراءات الضمانات الانتخابية وجمع التوكيلات وغيرها من الإجراءات عقب إعلان الهيئة الوطنية للجدول الزمني.

 

وعبر أعضاء المجلس عن رغبة مُتزايدة في ترشيح المهندس أكمل قرطام للمنصب الرئاسي، كما أستعرضت هيئة مكتب المجلس مُقترحات قادة الحزب على مُختلف الأصعدة، سواء على المستوى المركزي أو المحافظات، والتي تُظهر تأييدًا واسعًا لترشيحه حال توافرت ضمانات انتخابية تُؤكد على نزاهة وحرية وعدالة العملية الانتخابية.

 

وقد أسفر الاجتماع عن مطالبة هيئة مكتب المجلس التنفيذي رئيس الحزب بعقد إجتماع موسع بحضور المكتب السياسي والمجلس الرئاسي ومكاتب هيئات الحزب الستة، للنظر في الدفع به لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة المزمع عقدها بداية العام، أو التوافق علي مرشح من بين قيادات الحزب حال الإطمئنان الي ضمانات نزاهة و حرية و عدالة الانتخابات والتي من أهمها التأكد من عدم تعرض مؤسسات الدولة مباشرة أو غير مباشرة لأفراد الحملة الإنتخابية، ووقوفها علي علي مسافة متساوية من المرشحين طبقا للمعايير الدولية.

 

هذا و قد أصبح ملزما لرئيس الحزب عقد الاجتماع  الذي طالب به مكتب المجلس التنفيذي خلال إسبوعين من تاريخه.

وجدير بالذكر ان حزب المحافظين به ستة هيئات يرأس كلا منها عضو مجلس رئاسي من أعضاء المجلس صاحب السلطة العليا في إدارة شئون الحزب و يحدد الأهداف التي تحقق الاستراتيجية التي يضعها المكتب السياسي لتحقيق الرؤية العامة للحزب.

أحمد حنتيش الهيئة الوطنية المجلس التنفيذى

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