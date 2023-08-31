بإمكانيات جبارة.. هاتف 5G جديد من ريلمي يكتسح الأسواق

أعلنت شركة ريلمي Realme، عن هاتفها الأحدث Realme 11x 5G الذي صمم ليكون من بين أفضل الهواتف القادرة على العمل مع شبكات الجيل الخامس 5G.

مواصفات هاتف ريلمي Realme 11x 5G

- الشاشة: يتميز هاتف ريلمي Realme 11x بشاشة عالية الدقة FHD+ بقياس 6.72 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات باللمس 240 هرتز، وذروة سطوع تبلغ 680 شمعة في المتر المربع.



- المعالج: يتم تشغيل هاتف ريلمي Realme 11x، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 6100+ مع وحدة معالجة الرسوميات Mali-G57 MC2.

- ذاكرة الوصول العشوائي والتخزين: يتم إقران هاتف ريلمي Realme 11x بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 128 جيجابايت.

هاتف ريلمي Realme 11x

- البرنامج: يعمل Realme 11x 5G على واجهة المستخدم Realme UI 4.0 المخصصة المستندة إلى Android 13 والجاهزة للاستخدام.

- الكاميرات: يحتوي هاتف ريلمي Realme 11x على كاميرات مزدوجة في الخلف، مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابكسل ومستشعر ثانوي بدقة 2 ميجابكسل، كما توجد كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي ومحادثات الفيديو.

- البطارية والشحن: يحتوي هاتف Realme 11x 5G على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع SUPERVOOC بقدرة 33 وات.

هاتف ريلمي Realme 11x

سعر هاتف ريلمي Realme 11x 5G

يبلغ سعر هاتف ريلمي الجديد Realme 11x في الهند، حوالى 14999 روبية هندية (أي ما يعادل 5600 جنيه مصري)، للطراز الأساسي مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.