كلوب وافق..تطور جديد في صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة يقلب الموازين

أضحت مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول للحصول على خدماته، واحدة من أكثر ما يشغل بال قطاع كبير من المصريين المهتمين بكرة القدم في الفترة الماضية، وسط اهتمام كبير وترقب واضح من الجميع حول إمكانية انتقال الفرعون المصري إلى دوري روشن السعودي.

وكانت العديد من التقارير خلال الفترة الماضية، سلطت الضوء على أن نادي اتحاد جدة مصمم على ضم محمد صلاح إلى صفوفه، مع انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي، وذلك من خلال رفع العرض المالي المادي المقدم للاعب، فضلا عن العرض الخاص ببيع اللاعب من قبل نادي ليفربول، كواحد من الإغراءات المقدمة خلال الفترة الحالية.

تطور جديد في ملف صفقة انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

ورصدت قناة العربية، تطورا جديدا في ملف صفقة انتقال محمد صلاح لصفوف اتحاد جدة في المملكة العربية السعودية، في واحد من التطورات الذي قد يكون حاسما بنسبة كبيرة في انتقال اللاعب إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته قناة العربية، فإن صحيفة "اليوم" السعودية كتبت عن انفراجة في صفقة محمد صلاح وانتقاله لصفوف اتحاد جدة، وسط ترقب كبير من الجماهير حول إتمام مسؤولي النادي السعودي التعاقد مع الدولي المصري خلال الفترة المقبلة وذلك قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في المملكة.

وأضافت الصحيفة السعودية إن يورجن كلوب غير موقفه من الصفقة، وذلك بعدما تلقى وعدا من ليفربول بالتعاقد مع صفقة كبرى تعوض رحيل محمد صلاح في شهر يناير المقبل، أي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

موافقة يورجن كلوب على الصفقة بحسب التقارير السعودية، قد تقلب الموازين تماما حول إمكانية ضم محمد صلاح خلال الصيف الجاري، خاصة أن المدرب الألماني كان العائق الوحيد أمام الصفقة في الفترة الماضية، بحسب تقارير مقربة من النادي الإنجليزي.

وأوضحت قناة العربية، أن شبكة espn العالمية قالت إنه من المتوقع أن يغادر صلاح الأسبوع الجاري ولن يلعب بقميص ليفربول مرة أخرى، خاصة مع اقتراب انتقاله لصفوف اتحاد جدة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، ظهر رئيس نادي اتحاد جدة الحالي، في مقطع فيديو يرد بتعليق ساخر على أحد مشجعي الفريق الذي يسأله عن الصفقة، إذ قال: "صلاح يوم الصلاح"، وعلى الرغم من عدم وجود رد واضح من رئيس النادي حول إمكانية إتمام الصفقة، ولكنه ترك باب الأمل مفتوحا أمام إمكانية تواجد اللاعب في الفترة المقبلة.

https://youtube.com/shorts/FwQf5NDspRA?si=E4DXp2dJY3BmA7Iv