لاسترداد حجر رشيد .. رسالة مهمة من زاهي حواس لـ محمد صلاح

وجه الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، رسالة مهمة لـ محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وقائد منتخب مصر، فيما يتعلق بالمناشدة والعمل لاستعادة الآثار المصرية المنهوبة في إنجلترا في الفترة الحالية.

لافتا إلى أن تأثير محمد صلاح قد يساعد في استعادة مصر لهذه الآثار وعلى رأسها حجر رشيد.

زاهي حواس يوجه رسالة مهمة لـ محمد صلاح

وأضاف "حواس"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن حجر رشيد متواجد في إنجلترا منذ 200 عاما، ومكانه الحقيقي يجب أن يكون داخل المتحف المصري الكبير، موضحا أن هناك قانون في إنجلترا يرفض خروج أي قطعة آثرية من إنجلترا، ولكن في حال جمع 100 ألف توقيع يعود القانون لمجلس العموم من جديد من أجل تغييره.

وناشد زاهي حواس، بضرورة إقامة حملة من أجل جمع الـ 100 ألف توقيع، واستعادة حجر رشيد ومن ثم باقي الآثار المصرية، لافتا إلى أن مشاركة محمد صلاح من أجل استعادة حجر رشيد ستكون هامة للغاية، “أنت شخص مؤثر وتقدر تساعد بلدك يا محمد في الملف ده”.

وأردف زاهي حواس، أن محمد صلاح إذا تبنى هذه الفكرة، وقام بالترويج لفكرة جمع الـ 100 ألف توقيع قادر على جمعهم في وقت قريب جدا، خاصة في ظل وجود 300 ألف مصري متواجد في إنجلترا في الفترة الحالية، مناشدا بضرورة إقامة هذه الحملة بالتعاون مع السفارة المصرية.

وأوضح، أن الوثيقة التي تساعد في تغيير القانون واستعادة حجر رشيد وقع عليها 4 آلاف شخص فقط، وتحتاج مصر جمع 100 ألف شخص، وهو ما يمكن أن يكون محمد صلاح مؤثر لها في الوقت الحالي.