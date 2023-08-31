قرارات عاجلة من التعليم لتسهيل تحويل الطلاب لمدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريا رقم (۳۱) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣١، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار اللازم لأسر العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

وأكد الكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يتم التنبيه بـ

إتخاذ اللازم نحو تسهيل إجراءات تحويل الطلاب إلى مدارس مدينة بدر والعاصمة الإدارية

عدم التقيد بالكثافة العددية المقررة، لأبناء العاملين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.

تكون عملية تحويل الطلاب سلطة السادة مديري المديريات والإدارات التعليمية، ودون الرجوع للوزارة، وللم شمل الأسرة

على جميع الجهات المعنية تنفيذ ما ورد بالكتاب الدوري المنظم لذلك.

وعلى جانب آخر .. أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، في تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، على ضرورة الانتهاء من الاستعدادات المبكرة للعام الدراسى الجديد، مشددًا على ضرورة الانتهاء من الصيانة وجاهزية المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكافة المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة.

كما أشار الوزير إلى التوجيهات التي أصدرها بتحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

وأشار الدكتور الوزير إلى الاهتمام بالتحضر للأخضر، والمدارس الصديقة للبيئة، وحث الطلاب على المشاركة بأعمال فنية عن هذه القضايا لزيادة الوعي بها.