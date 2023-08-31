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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الآثار يلتقي السائحين ويطالبهم بتشجيع أصدقائهم وعائلاتهم على زيارة مصر

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

خلال مشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم، في افتتاح عدد من المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة، بعد الانتهاء من مشروعات ترميمها وصيانتها، التقى الوزير بعدد من السائحين من مختلف الجنسيات خلال زيارتهم لمجمع الأديان بها، والذين حرصوا على التحدث والتقاط الصور التذكارية معه.

ورحب عيسى بهم، معرباً عن تمنياته لهم بزيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة في مصر، مؤكدًا أن مصر ترحب بكافة ضيوفها من مختلف دول العالم.

كما استعرض خلال حديثه تميز المقصد السياحي المصري بالعديد من الأنماط والمنتجات والمقومات السياحية والأثرية التي يمكن الاستمتاع بها خلال الزيارة الواحدة.

كما أعرب عن تمنياته بأن يقوموا بنقل تجربتهم خلال زيارتهم لمصر لأصدقائهم وعائلاتهم وتشجعيهم على زيارتها.

من جانبهم، أعرب هؤلاء السائحون عن استمتاعهم بزيارة مصر وبالمواقع السياحية والأثرية بها ولاسيما زيارتهم أمس لمنطقة آثار أهرامات الجيزة واستكمالهم اليوم لزيارة باقي معالم القاهرة الثقافية، مشيرين إلى رغبتهم في زيارة مصر مرة أخرى العام المقبل وخاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي كان قد افتتح، صباح اليوم، برج مأخذ سور مجري العيون وحصن بابليون ومعبد بن عزرا اليهودي بعد الانتهاء من مشروع ترميمها، بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
 

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وزير السياحة والاثار المواقع الاثرية المواقع الأثرية بمنطقة مصر القديمة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار افتتاح المتحف المصري الكبير

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