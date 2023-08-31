محافظ الدقهلية يفتتح مشروعات بتكلفة 23 مليون جنيه

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية زيارة لمركز ومدينة ميت غمر، افتتح خلالها عدة مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه.

شملت الجولة افتتاح حمام السباحة وملعب مركز شباب دماص بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، كما افتتح مدرسة ميت غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه علي مساحة 3000 متر مربع والتي تضم 28 فصلا، بالإضافة إلي تفقد مستشفي الكلي والمسالك البولية بميت غمر وتعتبر أكبر مراكز الكلي بالدقهلية، حيث تضم عمليات جراحية وجهاز لتفتيت الحصوات وهو الوحيد من نوعه في مستشفيات الصحة بالدقهلية و75 ماكينة غسيل كلوي وتخدم أكثر من 300 مريض يومياً والتقي المرضي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم واستمع إلى مطالبهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد الألفي، والنائب محمود العزب، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة ميت غمر .



وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين .



ولفت إلى أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح لمشروعات خدمية متنوعة في كافة القطاعات لما تشهده الدقهلية من قبل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.



ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي بالمجان وعدم تحميل المرضي اي أعباء مالية، وتقديم الرعاية الصحية لهم علي اكمل وجه .



كما وجه مختار، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب للانشطه الرياضيه.



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