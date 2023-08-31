عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يفتتح مشروعات بتكلفة 23 مليون جنيه

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية زيارة لمركز ومدينة ميت غمر، افتتح خلالها عدة مشروعات بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون جنيه.

شملت الجولة افتتاح حمام السباحة وملعب مركز شباب دماص بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه، كما افتتح مدرسة ميت غمر الرسمية للغات بتكلفة إجمالية 14 مليون جنيه علي مساحة 3000 متر مربع والتي تضم 28 فصلا، بالإضافة إلي تفقد مستشفي الكلي والمسالك البولية بميت غمر وتعتبر أكبر مراكز الكلي بالدقهلية، حيث تضم عمليات جراحية وجهاز لتفتيت الحصوات وهو الوحيد من نوعه في مستشفيات الصحة بالدقهلية و75 ماكينة غسيل كلوي وتخدم أكثر من 300 مريض يومياً والتقي المرضي للتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم واستمع إلى مطالبهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطيه رئيس هيئة الأبنية التعليمية، وأعضاء مجلس النواب النائب أحمد الألفي، والنائب محمود العزب، واللواء محمود ضياء رئيس مركز ومدينة ميت غمر .

 


وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر ببناء الإنسان المصري من خلال توفير كافة الخدمات له في كافة القطاعات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والترفيهية والقطاعات الحكومية الأخري التي تؤدي خدمة يومية للمواطنين .


ولفت إلى أن ما نشاهده كل يوم من افتتاح لمشروعات خدمية متنوعة في كافة القطاعات لما تشهده الدقهلية من قبل في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي إطار بناء الجمهورية الجديدة.


ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضي بالمجان وعدم تحميل المرضي اي أعباء مالية، وتقديم الرعاية الصحية لهم علي اكمل وجه .


كما وجه مختار، وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بتنجيل كافة ملاعب المدارس لممارسة الطلاب للانشطه الرياضيه.
 

FB_IMG_1693498947633
FB_IMG_1693498947633
FB_IMG_1693498945607
FB_IMG_1693498945607
FB_IMG_1693498941228
FB_IMG_1693498941228
FB_IMG_1693498937710
FB_IMG_1693498937710
FB_IMG_1693498935692
FB_IMG_1693498935692
افتتاح مدرسة التربية والتعليم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الصحة بالدقهلية هيئة الأبنية التعليمية رئيس هيئة الابنية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية| التعليم : بعد شهر ومفيش تأجيل

وفاة شقيق الفنان عمرو عبد الجليل

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

بقيت بشحت .. نداء عاجل من برنسة عبد الغني لـ محمد رمضان

منتخب مصر في ورطة| رابطة الأندية تدعم الأهلي.. واتحاد الكرة يرفض الوصاية

أحمد مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن أترشح لرئاسة الزمالك وسأخوض الانتخابات

%15 زيادة في الإنتاج للمرة الثانية|قرار رسمي من الشرقية للدخان بشأن السجائر

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: تعاون مستمر مع النواب لتحقيق احتياجات ومطالب المواطنين

ترشيحاتنا

تغييرات جذرية في الجيش التايواني استعدادا لحرب محتملة مع الصين

بهاء الدين الحايك لـ صدى البلد: عملت مؤذنا في مسجد بني مية الكبير بدمشق

أوكرانيا: نستخدم أسلحة من إنتاجنا الخاص لضرب أهداف على الأراضي الروسية

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

بن عزرا.. افتتاح أقدم المعابد اليهودية بعد ترميمه| تفاصيل

إيرلينج هالاند يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص عشاء ..طريقة عمل طاسة البيض التركي

بربع مليون جنيه.. فستان درة حديث السوشيال ميديا

عادات يومية تصيبك بأمراض القلب وتسبب الموت المبكر

الكيلو يبدأ من 85| تخفيضات 25% على حلاوة المولد.. وهذه أماكن بيعها

فيديو

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

بعد استيلاء العسكريين على السلطة .. أين رئيس الجابون «علي بونجو»؟ |«فيديوجراف»

مقطع فيديو جرّبه الآن.. علاج النسيان في أقل من 10 دقائق بسهولة

إلهام شاهين : استفدت من وجودى فى لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ