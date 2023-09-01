عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

حصن نفسك من الهاكرز.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي Gmail

Gmail
Gmail

نشرت شركة  جوجل  في مدونتها الرسمية تحذيرا عاجلا لمستخدمي بريدها الإلكتروني Gmail بضرورة تشغيل ميزة تسمى "التحقق الثنائي" أو ما يعرف أيضا باسم التحقّق بخطوتين. 

وفقا لتقرير موقع gizchina تقوم  Google  بهذه الخطوة وحث المستخدمين على إضافة هذه الطبقة من الأمان لجعل الحسابات أكثر مناعة ضد محاولات الاختراق، علاوة على ذلك، طبقت الشركة الأمريكية نظام تنبيه جديدا لإخطار أصحاب حساب Gmail بأي إجراء تم في حساباتهم.

صرحت "جوجل" بأن ميزة التنبيهات الجديدة هذه مصممة لإجراءات محددة داخل Gmail. تتضمن الإجراءات التي تستدعي وجود تنبيه، إنشاء مرشح أو تحريره أو استيراده أو إعادة توجيه جديد للرسالة من خلال بروتوكولات مكتب البريد أو إعدادات بروتوكول رسائل الوصول إلى الإنترنت، بينما  الإجراء الثالث في حالة تمكين IMAP من قائمة الإعدادات.

Gmail 

ماذا يحدث عندما يقوم المستخدم بإجراءات حساسة في GMAIL؟

قالت Google إنها ستتحقق من الشخص في حال تنفيذ الإجراءات المعرفة، لمعرفة مدى خطورتها، وذلك حتى تتمكن من الحد من المتسللين، في حال أي إجراء مصنف من قبل الشركة بأنه "حساس" ويمس سلامة وأمن البيانات الخاصة بالمستخدم، ستطلب من خلال رسالة من الشخص الذي يستخدم الحساب إثبات هويته بشكل أكبر. 

لإجراء التأكد من هوية المستخدم للحساب، سوف يتعين عليه إكمال خطوة أخرى توضح أنه مالك الحساب بالفعل، قد يتضمن ذلك القيام بشيء مثل إدخال كود من أحد التطبيقات، أو رسالة نصية، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو استخدام مطالبات Google أو مفتاح أمان خاص.

إذا لم يكمل المستخدم عملية التحقق من الهوية، أو إذا قام بخطوة خاطئة أدت إلى فشل عملية التحقق، فسيتم إرسال تنبيه أمني قوي جدا إلى جميع الأجهزة التي حددها المستخدم على أنها جديرة بالثقة لهذا الحساب.

من خلال إرسال تنبيه على الأجهزة الخاصة بالمستخدم والتي سبق وحددها من خلال الاستخدام، تتيح الشركة  للمستخدم المحاولة مرة أخرى للتأكد من أنه هو بالفعل من قام بالإجراء أم لا، وفي حالة إذا لم يكن مالك الحساب هو من قام بهذه الخطوات، فيمكنه اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل حساب Gmail الخاص به أكثر أمنًا.

جوجل تكشف عن أجهزتها الجديدة في أكتوبر

بعد شراكة جوجل.. أسهم Nvidia تحقق أرقاما قياسية وتقفز 234٪ في 2023

ماذا تفعل إذا كنت من مستخدمي Gmail

إذا كنت تستخدم Gmail ، فلن يتعين عليك القيام بأي شيء لتلقي هذه التنبيهات الأمنية لأنها تلقائية، إذا رأت Google أن الإجراء الذي تقوم به قد يكون غير آمن، فسوف تعرض لك رسالة التحقق من هويتك تلقائيًا.

ولكن، تقترح جوجل أن تفعل المصادقة الثنائية في Gmail الخاص بك لمزيد من الأمان وضمان الحماية، كما أن  المصادقة الثنائية أمر بسيط للغاية، وإليك الطريقة كما جاءت في مدونة جوجل..

افتح حساب جوجل الخاص بك مع تسجيل الدخول.

في لوحة التنقل، اختَر الأمان.

ضمن "تسجيل الدخول إلى Google"، اختَر التحقّق بخطوتين ثم البدء.

اتّبِع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

بعد تفعيل ميزة "التحقّق بخطوتين"، ستطلب منك Google إكمال خطوة ثانية محدّدة لإثبات هويتك عند تسجيل الدخول، وذلك بهدف حماية حسابك.

الهاكرز Gmail جوجل Google التحقق الثنائي التحق ق بخطوتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

تامر أمين: رسميا محمد صلاح فى اتحاد جدة والإعلان يوم السبت.. فيديو

حادث مروع.. السبب الحقيقي لطلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تقارير: محمد صلاح يصل السعودية غدًا

طريقة تنفيذ ومكان إعدام سفاح الجيزة ..تفاصيل

أشعلوا النار بمدخل مول بأكتوبر.. الداخلية تضبط أصحاب الفيديو المنتشر على فيسبوك

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

موضوعات متعلقة

فئة الـ 6 آلاف.. اعرف مواصفات موبايل هواوي Y6p

تخفيضات دخول المدارس.. خصم 35% على موبايل سامسونج Samsung Galaxy A14

مميزات جديدة.. Yahoo تدعم بريدها الإلكتروني بالذكاء الاصطناعي |تفاصيل

قريبا.. صور السيلفي في سناب شات ستكون معززة بتقنية Dreams

بعد شراكة جوجل.. أسهم Nvidia تحقق أرقاما قياسية وتقفز 234٪ في 2023

لأصحاب الدخل المحدود.. Zero 30 5G بكاميرا 108 ميجابكسل وشحن 68 وات

أول هاتف يدعم المكالمات عبر الأقمار الصناعية.. اعرف مواصفات هواوي Mate 60 Pro 5G

بقوة شحن 44 وات و5G.. هواوي تكشف رسميًا عن Mate 60

ترشيحاتنا

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

درس 5000 حالة.. طبيب أمريكي: الحياة موجودة بعد الموت

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 1-9-2023 والقنوات الناقلة

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث

سفاح الجيزة ينتظر إعداما ثانيا

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اضطراب ثنائي القطب.. أعراض المرض النفسي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة

مستوحاة من الأفعى .. فتاة تثير جدلا بجلسة تصوير عبر تيك توك | فيديو

لهذا السبب .. أيسلندا تطالب بسرعة إنهاء حياة الحيتان

في 17 ثانية.. اختبر قوة نظرك من صورة الوهم البصري

فيديو

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

5766 فرصة عمل في 12 محافظة ووظائف جديدة ببنك مصر.. قدم الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ