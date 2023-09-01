حصن نفسك من الهاكرز.. تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي Gmail

نشرت شركة جوجل في مدونتها الرسمية تحذيرا عاجلا لمستخدمي بريدها الإلكتروني Gmail بضرورة تشغيل ميزة تسمى "التحقق الثنائي" أو ما يعرف أيضا باسم التحقّق بخطوتين.

وفقا لتقرير موقع gizchina تقوم Google بهذه الخطوة وحث المستخدمين على إضافة هذه الطبقة من الأمان لجعل الحسابات أكثر مناعة ضد محاولات الاختراق، علاوة على ذلك، طبقت الشركة الأمريكية نظام تنبيه جديدا لإخطار أصحاب حساب Gmail بأي إجراء تم في حساباتهم.

صرحت "جوجل" بأن ميزة التنبيهات الجديدة هذه مصممة لإجراءات محددة داخل Gmail. تتضمن الإجراءات التي تستدعي وجود تنبيه، إنشاء مرشح أو تحريره أو استيراده أو إعادة توجيه جديد للرسالة من خلال بروتوكولات مكتب البريد أو إعدادات بروتوكول رسائل الوصول إلى الإنترنت، بينما الإجراء الثالث في حالة تمكين IMAP من قائمة الإعدادات.

Gmail

ماذا يحدث عندما يقوم المستخدم بإجراءات حساسة في GMAIL؟

قالت Google إنها ستتحقق من الشخص في حال تنفيذ الإجراءات المعرفة، لمعرفة مدى خطورتها، وذلك حتى تتمكن من الحد من المتسللين، في حال أي إجراء مصنف من قبل الشركة بأنه "حساس" ويمس سلامة وأمن البيانات الخاصة بالمستخدم، ستطلب من خلال رسالة من الشخص الذي يستخدم الحساب إثبات هويته بشكل أكبر.

لإجراء التأكد من هوية المستخدم للحساب، سوف يتعين عليه إكمال خطوة أخرى توضح أنه مالك الحساب بالفعل، قد يتضمن ذلك القيام بشيء مثل إدخال كود من أحد التطبيقات، أو رسالة نصية، أو الرد على مكالمة هاتفية، أو استخدام مطالبات Google أو مفتاح أمان خاص.

إذا لم يكمل المستخدم عملية التحقق من الهوية، أو إذا قام بخطوة خاطئة أدت إلى فشل عملية التحقق، فسيتم إرسال تنبيه أمني قوي جدا إلى جميع الأجهزة التي حددها المستخدم على أنها جديرة بالثقة لهذا الحساب.

من خلال إرسال تنبيه على الأجهزة الخاصة بالمستخدم والتي سبق وحددها من خلال الاستخدام، تتيح الشركة للمستخدم المحاولة مرة أخرى للتأكد من أنه هو بالفعل من قام بالإجراء أم لا، وفي حالة إذا لم يكن مالك الحساب هو من قام بهذه الخطوات، فيمكنه اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل حساب Gmail الخاص به أكثر أمنًا.

ماذا تفعل إذا كنت من مستخدمي Gmail

إذا كنت تستخدم Gmail ، فلن يتعين عليك القيام بأي شيء لتلقي هذه التنبيهات الأمنية لأنها تلقائية، إذا رأت Google أن الإجراء الذي تقوم به قد يكون غير آمن، فسوف تعرض لك رسالة التحقق من هويتك تلقائيًا.

ولكن، تقترح جوجل أن تفعل المصادقة الثنائية في Gmail الخاص بك لمزيد من الأمان وضمان الحماية، كما أن المصادقة الثنائية أمر بسيط للغاية، وإليك الطريقة كما جاءت في مدونة جوجل..

افتح حساب جوجل الخاص بك مع تسجيل الدخول.

في لوحة التنقل، اختَر الأمان.

ضمن "تسجيل الدخول إلى Google"، اختَر التحقّق بخطوتين ثم البدء.

اتّبِع الخطوات التي تظهر على الشاشة.

بعد تفعيل ميزة "التحقّق بخطوتين"، ستطلب منك Google إكمال خطوة ثانية محدّدة لإثبات هويتك عند تسجيل الدخول، وذلك بهدف حماية حسابك.