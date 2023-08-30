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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد شراكة جوجل.. أسهم Nvidia تحقق أرقاما قياسية وتقفز 234٪ في 2023

أسهم Nvidia تحقق
أسهم Nvidia تحقق أرقام قياسية وتقفز 234٪ في عام 2023

ارتفعت أسهم شركة "إنفيديا" Nvidia بنسبة 4.2% يوم الثلاثاء لتغلق عند مستوى قياسي جديد، وذلك عقب أن أعلنت شركة صناعة الشرائح الذكية وأشباه الموصلات عن شراكة مع عملاق التكنولوجيا "جوجل"، للتوسع في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

استمر سهم "إنفيديا" في الارتفاع السريع عقب إعلان الشراكة، ليستمر في اتجاهه التصاعدي، وليقفز بنسبة 234٪ في عام 2023 فقط، مما يجعله السهم الأفضل أداءً على الإطلاق في مؤشر S&P 500، بينما نجد  في المركز الثاني للأفضل أداءً سهم "ميتا" الشركة الأم لتطبيق "فيسبوك" و "واتس آب" بارتفاع المؤشر 148%.

أسهم Nvidia تحقق أرقام قياسية وتقفز 234٪ في عام 2023

ويأتي الإغلاق القياسي بعد أقل من أسبوع من إعلان "إنفيديا" أن الإيرادات الفصلية تضاعفت عن العام السابق وتوقعت أن المبيعات في هذه الفترة قد ترتفع بنسبة 170٪ على أساس سنوي. في اليوم التالي لتقرير الأرباح الذي جاء أفضل بكثير من توقعات محللي وول ستريت، قفز السهم إلى مستوى قياسي خلال اليوم عند 502.66 دولارًا قبل أن يتراجع في فترة ما بعد الظهر.

ازدهرت أعمال Nvidia خلال الفترة القليلة الماضية لأن وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها عليها طلب سحب كبير من قبل الشركات السحابية وشركات التكنولوجيا العملاقة والوكالات الحكومية والشركات الناشئة لتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل التكنولوجيا التي تدعم ChatGPT من OpenAI.

يوم الثلاثاء، ظهر الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia إنفيديا، Jensen Huang في مؤتمر "جوجل" للترويج لاتفاقية التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين الشركتين. ومن خلال هذه الشراكة، سوف يتمتع عملاء التخزين السحابي من جوجل بإمكانية وصول أكبر إلى التكنولوجيا التي تدعمها وحدات معالجة الرسوميات القوية H100 من Nvidia.

أسهم Nvidia تحقق أرقام قياسية وتقفز 234٪ في عام 2023

وقال هوانغ في منشور بالمدونة الخاصة بالشركة: "إن تعاوننا الموسع مع الخدمات السحابية لجوجل Google Cloud سيساعد المطورين على تسريع عملهم في مجال البنية التحتية والبرامج المختلفة والخدمات التي تزيد من كفاءة الطاقة وتخفض التكاليف".

تتوفر وحدات معالجة الرسومات من Nvidia أيضًا على منصات سحابية منافسة لجوجل ومن أشهرها خدمات أمازون Amazon  ومايكروسوفت.

وجاء على مدونة شركة "إنفيديا" الرسمي البيان التالي: "مع استمرار الذكاء الاصطناعي التوليدي ونماذج اللغة الكبيرة (LLMs) في الدفع بمزيد من الابتكارات على الساحة، نمت أيضا متطلبات الحوسبة للتدريب والاستدلال بوتيرة مذهلة.

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ولتلبية هذه الحاجة، أعلنت الخدمات السحابية لـ جوجل اليوم عن توفر وحدة معالجة A3 الجديدة، المدعومة بوحدات معالجة الرسوميات NVIDIA H100 Tensor Core. توفر وحدات معالجة الرسوميات هذه أداءً مذهل وغير مسبوق لجميع أنواع تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال محرك Transformer Engine، المصمم خصيصًا لتسريع دورات LLM.

يأتي توفر A3 في أعقاب حصول NVIDIA على لقب أفضل شريك للذكاء الاصطناعي العام في Google Cloud - وهي جائزة تعترف بالتعاون العميق والمستمر بين الشركات لتسريع الذكاء الاصطناعي التوليدي على Google Cloud.

ويتخذ العمل المشترك بين الكيانين أشكالًا متعددة، بدءًا من تصميم البنية التحتية وصولا إلى تمكين البرمجيات المختلفة على نطاق واسع، لتسهيل إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي ونشرها على منصات "جوجل كلاود".

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