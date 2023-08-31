بعد إقالة المنقوش.. اقتراح غريب من الدبيبة بشأن وزارة الخارجية الليبية

طرح عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، اقتراحا غريبا بشأن تسيير أعمال وزارة الخارجية التي بات منصبها شاغرا في الوقت الحالي بعد إقالة نجلاء المنقوش إثر أزمة التطبيع مع إسرائيل.

واقترح "الدبيبة" أن تتولى الوزارات المختلفة تسيير أعمال وزارة الخارجية، وجاء اقتراح الدبيبة بعد اعتذار فتح الله الزني وزير الشباب في الحكومة الليبية المؤقتة، أمام اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الخميس، عن تولي حقيبة الخارجية خلفا لنجلاء المنقوش التي هربت إلى تركيا ومنها إلى لندن، بعد تصاعد الغضب ضدها من الشعب الليبي الذي خرج متظاهرا بعد كشف تفاصيل لقائها بوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، للتباحث بشأن التطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

واقترح الزني أمام مجلس الوزراء أن يتولى الدبيبة وزارة الخارجية في هذا التوقيت وإلى حين انتهاء التحقيق مع المنقوش وإعلان نتائجه على الرأي العام، ورد رئيس الحكومة المؤقتة باقتراح مساهمة الوزراء في تسيير وزارة الخارجية، بحسب ما أوردته بوابة الوسط الليبية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دافع رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد المجيد الدبيبة، عن وزيرة الخارجية المقالة نجلاء المنقوش والتي سعت إلى التطبيع بين ليبيا وإسرائيل.

وقال "الدبيبة" خلال اجتماع مجلس الوزراء الليبي، إن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، عملت طوال فترة مسؤوليتها عن وزارة الخارجية بكل إخلاص لقضايا هذا الوطن، ودافعت عنه في كل محفل.

واتهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أن المنقوش، خصومه ومعارضيه السياسيين بمحاولة استغلال ما حدث في روما لتصفية حسابات ضيقة.