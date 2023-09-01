نجم الأهلي السابق: صلاح سيفيد الكرة السعودية كثيرًا.. وأتمنى عودة الزمالك لمستواه

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي الاسبق، أن محمد صلاح سيفيد الكرة السعودية، وسيتألق مع نادي اتحاد جدة، مشيرًا إلى أن مستواه لن يتأثر مطلقا والدليل مواصلة كريستيانو رونالدو التألق مع نادي النصر.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "موضوع الصفقات القوية مستمر لسنوات طويلة في السعودية، وصلاح يريد مغادرة ليفربول بعدما حقق كل شئ، وشعوره بأنه لا جديد داخل النادي الإنجليزي، وتراجع المستوى واضح في الموسم الماضي داخل الليفر".

وأضاف: "أتمنى عودة الزمالك لمستواه في الموسم المقبل، ونريد وجود منافسة مع الأهلي وأن تعود مباراة القمة إلى بريقها المعتاد، والفريق الأبيض لو كان يمتلك كواليتي جيد مع طريقة أوسوريو فأنه سيكون قادر على المنافسة بقوة والفوز بالدوري أيضا، وأقول لـ محمد عواد أن عليه القتال بقوة على فرصة المشاركة وعدم "رمي الفوطة" بشكل سريع".

وواصل: "مصطفى شلبي من نوعية أحمد عبدالقادر (انت وحظك ) بما يعني أنه سيقدم مستوى متذبذب في بعض المباريات".

وأشار إلى أن بيراميدز يضم عناصر جيدة في خط الدفاع مثل علي جبر وأسامة جلال ومحمود مرعي ومحمد الشيبي ومحمد حمدي في الدفاع، ومعهم توريه والكرتي وبوبو في الوسط، بخلاف السعيد، وكذلك يوجد رمضان صبحي ومصطفى فتحي وفيستون مايلي المنضم حديثا. بخلاف العناصر الآخرى مثل محمود صابر وإبراهيم عادل