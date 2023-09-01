نص موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف.. دليل الإمام على المنبر

يتحدث أئمة مساجد الأوقاف اليوم، في نص موضوع خطبة الجمعة، بجميع المساجد، والتي حددتها وزارة الأوقاف بعنوان “ النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدث عن نفسه ”.

وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة، بضرورة الالتزام بالضوابط والموضوع المحدد لخطبة الجمعة.

نص موضوع خطبة الجمعة

وينقل التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الخاصة، والإذاعة شعائر شعائر صلاة الجمعة، في الأول من سبتمبر 2023، من رحاب مسجد الفتح بالزقازيق محافظة الشرقية.

وتبدأ شعائر صلاة الجمعة اليوم، بتلاوة للشيخ محمود علي حسن، بينما يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

نص موضوع خطبة الجمعة

قوافل الأوقاف

على الجانب الآخر، تطلق وزارة الأقاف، اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة وصلاة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة.

كما تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 15 مسجدًا، منها 11 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه 133 مسجدًا منها 98 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و35 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الفيوم

1. أبو بكر الصديق - عزبة فايز - مركز طامية

2. الشيخ سعد– فيديمين - مركز سنورس

مديرية أوقاف الأقصر

نص موضوع خطبة الجمعة



3. التقوى – قرية الروافعة الغربية –البياضية

مديرية أوقاف المنيا

4. الرحمن - عزبة عاصم –ادمو

مديرية أوقاف الإسكندرية

5. مالك الملك – نجع العرجي – العامرية أول

مديرية أوقاف قنا

6. النور – ساحل البقيلي - نجع حمادي

7. النصر – جزيرة مطيرة - قوص

مديرية أوقاف البحر الأحمر

8. الهادي – عمارات مبارك (ك1) - سفاجا

مديرية أوقاف الشرقية

9. الرحمن – ع أبو يحيى صفيطة- الزقازيق

10. أبو محفوظ سويلم – سماكين الغرب الحسينية

11. طيبة – صان الحجر

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

1. الوالدة سارة – قرية هربشنت - مركزببا

2. علي بن أبي طالب – شارع صلاح سالم – بندر بني سويف

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

3. نور الإسلام - عزاقة - طوخ

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. الطارق بالطريق الدولي - رشيد