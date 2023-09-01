شوبير يكشف تفاصيل صدام جديد بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تفاصيل صدام بين القلعة الحمراء والمنتخب الأوليمبي.

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن المنتخب الأوليمبي أعلن عن ضمه لـ رأفت خليل ، حمزه علاء وأحمد نبيل كوكا نجوم الاهلي لمعسكر المنتخب المقبل.

واضاف أن هناك تواصل حاليا بين الأهلي والمنتخب الأوليمبي لبحث الأمر مشددا أن كوكا أبرز الأسماء التي ستؤثر غيابها عن الأهلي ,

وقال إن الأهلي تواصل مع جنوب إفريقيا بشأن بيرسي تاو حيث قرر الأهلي توفير طائرة خاصة لـ تاو لينضم للفريق قبل مباراة السوبر الإفريقي.

وأضاف أن الاهلي يتواصل أيضا مع مالي بشأن أليو ديانج وتونس بشان معلول مشددا أن المنتخبات أبدت مرونه في الاتفاق من أجل عودة اللاعبان سريعا للفريق.