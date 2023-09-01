ناقد سعودي يعلن فشل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

أكد عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي أن صفقة انتقال محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي انتهت بالفشل بسبب تمسك الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الريدز.

وقال عبدالأعلي سكير الناقد الرياضي السعودي، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" ما تردد عن حضور محمد صلاح إلى السعودية اليوم الجمعة للتوقيع لنادي اتحاد جدة السعودي أمر غير صحيح على الاطلاق ولن يحدث وهناك تمسك كبير من كلوب ببقاء صلاح مع ليفربول الإنجليزي في الموسم المقبل".

وتابع:" من الصعب انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي وما أعلمه أن اللاعب مستمر مع ليفربول ولن يحضر غداً للتوقيع لفريق اتحاد جدة السعودي كما تردد في الساعات الماضية".