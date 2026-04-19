وزير الاستثمار: "مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية" ركيزة لتمكين المصدرين بالذكاء الاصطناعي

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في مائدة مستديرة رفيعة المستوى استضافتها غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، بحضور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العالمية.

وفي كلمته، استعرض الدكتور فريد، حزمة الحوافز والإصلاحات الهيكلية لتيسير بيئة الأعمال، مؤكدًا العمل على رقمنة كافة الإجراءات الاستثمارية لتقليص مدد تأسيس الشركات وزيادة رؤوس الأموال من شهور إلى أيام معدودة.

التوسع في المناطق الاستثمارية

وأشار إلى التوسع في المناطق الاستثمارية بهدف توطين الصناعة، والتركيز على الصناعات الموجهة للتصدير، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم “تكنولوجيا التجارة” (Trade-Tech) لتمكين المصدرين من الوصول للأسواق العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات.

وتطرق الوزير إلى برنامج الطروحات الحكومية، وعلى رأسه الطرح المرتقب لشركة “مصر لتأمينات الحياة”، مؤكداً أن تعميق سوق رأس المال يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وشهدت الجلسة نقاشات موسعة مع ممثلي الشركات الأمريكية حول فرص الاستثمار في مصر، مع تأكيد الجانب المصري التزامه بتذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية، وأن مصر تظل من أكثر الأسواق استقرارًا وجاذبية في المنطقة.

وأشادت شركة PepsiCo بالإصلاحات الضريبية الجارية في مصر، وأبدت اهتمامًا بتطوير منظومة “ضريبة السكر”، فيما أكدت Boeing، شركة صناعة الطيران العالمية، عمق الشراكة الاستراتيجية مع مصر. كما أوضحت Chevron، شركة الطاقة العالمية استمرار استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي في ضوء خططها التوسعية في السوق المصري.