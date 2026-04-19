تصعيد تركي ضد السفير الأمريكي.. أربكان يطالب بتحرك رسمي ويرفض مزاعم "التقارب مع إسرائيل"
صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية
حالة الطقس اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة
سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين.. انخفاض بمستهل تعاملات الأسبوع
مسؤول إسرائيلي: مستعدون للتصعيد مع حزب الله ولا نثق بالجيش اللبناني
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
طه جبريل

اقتصاد

جهاز تنمية التجارة يطلق موقعه الرسمي لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين

تنمية التجارة الداخلية
محمد صبيح

أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية عن إطلاق موقعه الرسمي الجديد بعد تطوير شامل www.itda.gov.eg، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وقال الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الموقع الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل داخل الجهاز، حيث أصبح منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار الأنظمة، إلى جانب دعم التكامل مع قواعد البيانات الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية أكثر فاعلية.

وأضاف رئيس الجهاز أن إطلاق الموقع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية للجهاز، من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف تحديث بيئة العمل الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، بما يحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.

وأوضح أن الموقع يضم بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، تشمل مجموعة من الأنظمة الذكية، من بينها نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني، بما يدعم التحول نحو إدارة رقمية قائمة على البيانات.

وأكد الدكتور محمد عوض أن تنفيذ المنظومة تم وفق مراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بعمليات التطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي، مشيرًا إلى أنه تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي اعتبارًا من فبراير 2026، وهو ما أسهم في تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، ودعم الشفافية في الأداء.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية لملف التحول الرقمي داخل الجهات التابعة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، بما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن إجازة 25 أبريل 2026

قرار حكومي بشأن إجازة 25 أبريل 2026 للموظفين

ضياء العوضي

رغم الخلاف.. ابن شقيق عبدالحليم حافظ ينعى ضياء العوضي برسالة مؤثرة

وزير العدل

تفعيل قرار تعليق الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقة.. غدًا

إنقاذ حياة المصابين

بينهم حالة خطرة.. إنقاذ حياة 7 مصابين بطلقات نارية بالمستشفى الجامعي بالمنيا

المتهم يحاول استدراج الطفلين

هرب خوفا من الأهالي.. محامي يبلغ عن محاولة مجهول خطف طفليه بالوراق|صور

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة بسبب أماكن جمع الخردة بالمرج

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

