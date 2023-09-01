شوف مصلحتك بس ياريت تفضل هناك .. رسالة نارية من فنان لـ محمد صلاح

وجه الفنان صلاح عبدلله رساله للاعب محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول عبر حسابه بموقع انستجرام.

وكتب صلاح عبدلله: فين ماتروح إحنا معاك،ياروح الروح إحنا وراك،شوف مصلحتك.شوفها براحتك بس ياريت 🙏 تفضل هناك،ولاهه يامو؟😍إيه رأيكم؟ ،ملحوظة:الصورة متركبة حد شاطر بعتهالي👆.

وأكدت تقارير صحفية، أمس الخميس، توصل نادي اتحاد جدة السعودي لاتفاق مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي الحالي.

وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فإن الاتحاد حسم صفقة صلاح قادمًا من ليفربول.

وسيصل اللاعب إلى جدة عبر طائرة خاصة مساء اليوم الجمعة بحسب ما أكدت الصحيفة السعودية.