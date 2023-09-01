بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات ملف التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2023.

وقال شوبير خلال تصريحات عبر برنامجه ملعب أون: مسؤولو النادي الأهلي، سلموا جميع السير الذاتية للمهاجمين، لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتابع: هناك أكثر من 50 مهاجما تم عرضهم على كولر، بعد فشل تعاقد الأهلي مع سوزا في الصيف الجاري، والآن المدرب هو المسؤول عن هذا الملف.

وشدد شوبير: الأهلي رفع المبلغ المرصود من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لما يقرب من 3.5 مليون دولار.

تابع: كولر متمسك بالتعاقد مع سوزا، ويرى هو أفضل مهاجم، وهناك مقترح بإرجاء التعاقد مع مهاجم جديد إلى يناير، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه صلاح محسن، خلال المعسكر.

وأتم: سوزا أتم اتفاقه وكل تفاصيل التعاقد مع النادي الأهلي، وقد ينتظر حتى شهر يناير المقبل للتعاقد معه، في ظل إعجاب كولر بـ إمكانيات صلاح محسن.