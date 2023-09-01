عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات ملف التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الجديد 2023.

وقال شوبير خلال تصريحات عبر برنامجه ملعب أون: مسؤولو النادي الأهلي، سلموا جميع السير الذاتية للمهاجمين، لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

 

وتابع: هناك أكثر من 50 مهاجما تم عرضهم على كولر، بعد فشل تعاقد الأهلي مع سوزا في الصيف الجاري، والآن المدرب هو المسؤول عن هذا الملف.

 

وشدد شوبير: الأهلي رفع المبلغ المرصود من أجل التعاقد مع مهاجم جديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لما يقرب من 3.5 مليون دولار.

 

تابع: كولر متمسك بالتعاقد مع سوزا، ويرى هو أفضل مهاجم، وهناك مقترح بإرجاء التعاقد مع مهاجم جديد إلى يناير، بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه صلاح محسن، خلال المعسكر.

 

وأتم: سوزا أتم اتفاقه وكل تفاصيل التعاقد مع النادي الأهلي، وقد ينتظر حتى شهر يناير المقبل للتعاقد معه، في ظل إعجاب كولر بـ إمكانيات صلاح محسن.

أهلي 5 مليون دولار احمد شوبير الإعلامي أحمد شوبير الانتقالات الصيفية الانتقالات الصيفية الجارية المهاجم الأجنبي المدير الفني للفريق النادي الأهلي فترة الانتقالات الصيفية صلاح محسن مارسيل كولر مارسيل كولر المدير مسؤولو النادي الأهلي مهاجم جديد مليون دولار ملف التعاقد يناير المقبل نادي الأهلي مارسيل كولر ا للموسم الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

18 درجة خلوا بالكم|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأولى من سبتمبر

بـ 1474 جنيها.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب بعد الانخفاضات الأخيرة

مبحبش أكل مع فتوح |زيزو يعلن موقفه النهائي من الرحيل عن الزمالك

خالد الغندور يعلن وفاة نجم الزمالك السابق

بسبب تعنت كولر.. شوبير يصدم عشاق الأهلي بشأن المهاجم الأجنبي الجديد

لا يمكن اعدام سفاح الجيزة في هذه الأيام ..لهذا السبب

التطبيق 3 سبتمبر.. موعد نزول الموظفين للعمل من المكتب يوم الأحد

شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

تشييد المفاعل الرابع لمحطة الضبعة النووية في نوفمبر.. شركة روسية تحصل على رخصة البناء

70 أغنية مع كاظم الساهر.. معلومات عن الشاعر الراحل كريم العراقي

ظاهرة أردنية تخلف مئات الضحايا وولي العهد يعلق

على عمق 7 كيلومترات..زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مدينة سيرت التركية

لتحقيق أعلى معدلات السلامة.. تطوير نظم الاشارات والاتصالات بالسكك الحديدية

الأزمة انتهت.. قرار بشأن زيادة أسعار السجائر| ماذا فعلت الشرقية للدخان؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة...ماذا يحدث للجسم عند كتم العطس؟

طريقة عمل كفتة فاهيتا.. جديدة وغير تقليدية

الصيف هيخلص أمتى؟| حرارة مرتفعة ورياح شديدة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها يثير الجدل| شاهد

فيديو

نسخة منه| شاب يتنكر في شكل سفاح الجيزة.. فيديوجراف

طيارات ورق .. أوكرانيا تستخدم أسلوبا غريبًا لضرب روسيا «فيديوجراف»

أخت سفاح الجيزة تكشف أسرارًا جديدة بشأن قضية شقيقها: المسلسل كذب وأخويا قذافي مثقف وحافظ القرآن «فيديوجراف»

3 أسابيع ونودع الصيف.. موجات جديدة تضرب البلاد ومنخفض جوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ