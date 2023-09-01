محمد البيلي يتأهل لربع نهائي بطولة الماتي لتنس الطاولة بكازاخستان

حسم محمد البيلي لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة تأهله لربع نهائي بطولة الماتي المقامة بكازاخستان خلال الفترة من 29 أغسطس وحتي 3 سبتمبر.

وحقق البيلي المصنف 80 عالميا في دور الـ16 الفوز علي البرتغالي تياجو أبولونيا المصنف 51 عالميا بنتيجة 3-0 في الأشواط والتي جاءت كالتالي: “11-8، 11-9، 11-9 ليصعد لربع النهائي وينتظر الفائز من مواجهة بطل السويد وبطل المانيا.

وكان البيلي افتتح مشواره بالبطولة بالفوز علي بطل رومانيا في الدور التأهيلي الأول بنتيجة 3-1 ثم الفوز على بطل الجزائر مهدي بولوس بنتيجة 3-2 قبل أن يفوز في دور الـ32 علي بطل نيجريا قدري أرونا بنتيجة 3-0.