قطع المياه عن بعض المناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق ( عين شمس، مصر الجديدة ، مدينة نصر، و الحى العاشر)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 1/9/2023، وحتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت الموافق 2/9/2023.





وأرجعت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.



125 الخط الساخن

وتهيب شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ أو التواصل عبر خدمة واتس آب على رقم ٠١٢٠٦٦٦٥١٢٥.





